Actualidad Proyecto de estudiante peruana fue premiado en concurso de programa de la NASA

Huamán contó con el apoyo de un docente y un estudiante de la facultad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Católica de Santa María. | Fuente: RPP

El proyecto de una adolescente peruana fue premiado en el programa ‘Ella es Astronauta’, de la Fundación ‘She is’, adscrita a la NASA. Se trata de Andrea Huamán Chambi, quien diseñó un robot de ayuda para niños con el trastorno del espectro autista (TEA).

Huamán, recién egresada del colegio Nuestra Señora de Fátima de Arequipa, contó con el apoyo de un docente y un estudiante de la facultad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Católica de Santa María para desarrollar su proyecto, el cual le tomó tres meses culminar.

En diálogo con Encendidos, explicó los beneficios de su diseño para los niños con TEA basados en los resultados de estudios desarrollados en una universidad en Estados Unidos.

“Los niños dentro del TEA generalmente no les gusta mucho la interacción con las personas, no toleran mucho ver sus expresiones. Al estar felices, enojados, tristes, se estima que tienen más de mil micro expresiones, eso les genera cierto estrés. Luego de haber hecho unos estudios, se dieron cuenta de que los niños autistas podían tener mucha más confianza, mejor interacción con robots, porque estos no tienen estas micro expresiones”, refirió.

La joven narró que se interesó en crear este proyecto debido a que los avances en tecnología para la medicina no suelen aplicarse en ramas como la psicología.

“El pensamiento común es que un robot no va a poder entender los sentimientos de una persona; sin embargo, luego de haber visto bastantes estudios y de probar el robot nos dimos cuenta de que hay cierto campo de la psicología donde las personas no tienen mucha interacción con otras y generalmente suelen tener mejor interacción con los robots”, indicó.

El proyecto fue presentado al concurso Shark Tank, parte de “She Is Astronauta”, y tras ser evaluado entre 1 436 investigaciones de Latinoamérica, la propuesta de la estudiante arequipeña fue seleccionada como la ganadora.

La adolescente desarrolló a 'Brisley' y 'Lumers' en un periodo de tres meses.Fuente: RPP

Su sueño: llegar al espacio

El programa le permitió a la joven viajar a EE. UU. y conocer las instalaciones de la NASA. Ahí, se vio impresionada por la tecnología que se aplica en la agencia y la preparación de los astronautas.

“Ver la tecnología con la que se trabaja en la NASA, ver cosas que se van a enviar pronto a la Luna o Marte fue increíble. Hemos visto astronautas entrenando para adaptarse a las condiciones del espacio (…) Mi gran sueño sería ser astronauta”, aseguró.