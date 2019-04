El periodista peruano Carlos Lozada celebra con su familia la obtención del premio Pulitzer. | Fuente: Andina

El periodista peruano Carlos Lozada fue condecorado con el prestigioso Premio Pulitzer, que reconoce la prensa escrita, literatura y composición musical, anunció The Washington Post, medio estadounidense en el que es columnista.

"El crítico de libros de no ficción del The Washington Post, Carlos Lozada, ganó el Premio a la Crítica Pulitzer 2019, por sus ensayos ambiciosos e innovadores que abarcan política, historia presidencial, memorias de inmigrantes, informes de seguridad nacional y análisis feministas para investigar los dilemas nacionales", destacó el diario este lunes.

Martin Baron, editor ejecutivo del emblemático periódico, resaltó la capacidad crítica y de análisis de Lozada sobre la gestión del mandatario estadounidense, Donald Trump.

"La frenética presidencia de Donald Trump ha anulado innumerables normas de la vida política y nacional. Comprenderlo requiere de un crítico que pueda analizar las ideas y agendas en conflicto, empujando a través del ruido para encontrar la señal debajo. Carlos Lozada es el intérprete que necesitamos".

"En lugar de permanecer como rehenes de la industria editorial con revisiones semanales de libros únicos, Lozada reúne montones de volúmenes nuevos o relacionados y capta los temas, los argumentos y la urgencia que los pulsan", escribió Baron.

En un video, The Washington Post celebró desde su redacción el triunfo del periodista peruano. Por su parte, Lozada le agradeció a esta casa editorial por permitirle escribir en sus páginas.

"Puedo leer libros para The Washington Post, es un trabajo por el que me pagan, y eso, de por sí, ya es un gran regalo, y recibir un premio por ello me resulta ligeramente escandaloso. Así que, solo quiero decir gracias", manifestó en las oficinas del influyente diario estadounidense.

Carlos Lozada nació en Lima hace 47 años, vivió en California, y luego de culminar la secundaria en Perú, regresó a Estados Unidos para seguir sus estudios universitarios.

Es bachiller en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Notre Dame. Tiene una máster en Administración Pública por la Universidad de Princeton.

Fue editor de la revista Foreeign Polivcy antes de desempeñarse como analista en el Banco de la Reserva Federal de Atlanta. El 2015 llegó a The Washington Post. En 2018 quedó finalista del premio Pulitzer, y ayer logró el sueño de todos los hombres de prensa.

Los Premios Pulitzer son los galardones por logros en el periodismo impreso y en línea, la literatura y la composición musical en Estados Unidos.

Estos premios fueron establecidos en 1917 de acuerdo con el testamento del editor estadounidense de origen judío y húngaro Joseph Pulitzer, y la universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, está a cargo de su administración.

(Información de Andina)