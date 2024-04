Defensor del Pueblo consideró necesario declarar en emergencia Qali Warma para su reorganización

Lima Josué Gutiérrez: "Sí necesitamos es reestructurar el sistema en sí"

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo | Fuente: RPP

El titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, consideró necesaria la declaración de emergencia de Qali Warma para la "reestructuración y reorganización" del programa de alimentación escolar.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire, el defensor indicó que un monitoreo integral realizado el 11 de marzo reveló "grandes falencias" en la atención de Qali Warma "en muchas instituciones educativas", que afectaba a casi un tercio de la población estudiantil.

"Sí necesitamos es reestructurar el sistema en sí (...) que pasa primero por declararse en emergencia y sobre esa base empezar a trabajar un proceso de reestructuración y reorganización interna", indicó.

"No se resentiría la caja"

Josué Gutiérrez aseguró que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) reconoció la existencia de falencias en Qali Warma y aclaró que la Defensoría del Pueblo no exige de manera obligatoria la declaratoria de emergencia del programa de alimentación.

"Pero sí en el marco normativo ayuda mucho que se declare en emergencia para que sobre ese paraguas podamos desarrollarnos y sobre ese paraguas el mismo Ministerio de Economía pueda incrementar... son más de dos mil millones que se disponen para los niños del Perú, si se le agrega 100 millones más no se resentiría la caja", dijo.

Además, Josué Gutiérrez dijo esperar que la próxima semana el programa Qali Warma cumpla al 100% con la entrega de desayunos escolares. Esto tras una reunión con los técnicos y padres de familia.



"Son 97.3 % de atención que tenemos en línea al corte del día de ayer, pretendemos que esta semana que viene debemos llegar a un 100 % que sería el ideal de la atención del servicio", manifestó.

Casos de dengue

De otro lado, el defensor del Pueblo expresó su preocupación por aumento de casos de dengue en el país, ya que "no se trata de actos de fe", sino de acciones concretas.

"Nosotros necesitamos ver en el minuto, primero si tiene o no tiene dengue, primero es el diagnóstico. Segundo, las camas que han implementado adicionales están llenas, en un tope del 100 %, y a los febriles que se van a atender (...) todos vinculados a dengue se van a casa a hacer su tratamiento ambulatorio, pero no necesariamente si está embalsado o no el hospital nos demuestra que hay una desatención. Encontramos al hospital sin un equipo especial (...) con el mismo recurso humano que tienen están destinando para una epidemia más como es el dengue y eso hace que haya una desatención en los demás servicios", dijo.

Por este motivo, la Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Salud a reforzar las medidas de promoción de la salud y prevención a través de la comunicación pública, así como la toma de medidas de control vectorial efectivas.

Cabe indicar que el jueves, 19 de abril, el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Julio Demartini, señaló que no se declarará en emergencia a Qali Warma, pero se plantea una reorganización del programa, incluyendo la coordinación con el Ministerio de Educación para habilitar cocinas en todos los colegios.

“Lo que vamos a hacer nosotros, conjuntamente con el Ministerio de Educación, es habilitar en todos los colegios del Perú, lo que se ha debido hacer hace muchos años, las cocinas y los comedores para que se preparen los alimentos en las escuelas, asegurar que se preparen todos los días, pero adicionalmente cambiar el modelo, que involucren a padres de familia, que sean contratados y capacitados”, afirmó.