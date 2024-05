¿Qué factores contribuyen al aumento de accidentes de tránsito? Especialistas analizaron el problema

Actualidad ¿Qué factores contribuyen al aumento de accidentes de tránsito?

¿Qué factores contribuyen al aumento de accidentes de tránsito? | Fuente: RPP

Tras los graves accidentes de tránsitos ocurridos recientemente, como el de Ayacucho -que dejó 17 muertos-, especialistas del sector se dieron cita en Enfoque de los Sábados para analizar la problemática y saber cuáles son los factores que contribuyen al aumento de estos hechos en las vías del país.

80 % de víctimas, sin justicia

Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, denunció que el 80 % de las víctimas no encuentra justicia en el país y lamentó que los deudos sufren un "calvario" en los hospitales y clínicas, ya que no se cuenta con una ley de emergencia que agilice los trámites administrativos ante un retraso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

"El Ministerio de Justicia con su programa Alegra no atiende a las víctimas o a otros casos como víctimas familiares (...) lamentablemente el 80 % de las víctimas en el Perú en los 17 años que estoy acá (AVIACTRAN) no hemos recibido atención. Tenemos víctimas que por falta económica no han podido contratar a un abogado. El Estado no ayuda en eso", aseguró.

Además, en nombre de los tres millones y medio de familiares de víctimas en 20 años de accidentes de tránsito invocó a la presidenta, Dina Boluarte, pedir la renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez; y el jefe de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Abel Alvarado, porque no están disminuyendo estos siniestros.

"El primer problema que tenemos es que verdaderamente al Estado no le interesa que todos los días aumenten los accidentes de tránsito. Hoy en días estamos más de 4 000 y veo que el MTC dice 3 000. Lamento que el jefe de la Sutran y el mismo ministro de Transportes no dé la cara ante estas muertes. En tres días hemos tenido más de 35 muertes en todas las carreteras en el país", indicó.

Exceso de velocidad, ebriedad y cansancio

Edgar Oré, abogado de AVIACTRAN y peritos en accidentes de tránsito, sostuvo que las principales causas de los accidentes de tránsito en la ciudad son exceso de velocidad de los vehículos y ebriedad de conductores. Sin embargo, aclaró que en las carreteras del país el origen de siniestros son el exceso en horas de manejo.

"Hay que hacer un hincapié respecto a que las vías no producen accidentes, toda vez que son los conductores son quienes transitan o maniobran una máquina a través de estas. Entonces, si una vía produce un accidente sería un caso fortuito, como una caída o un desprendimiento", explicó.

En relación con el citado accidente en Ayacucho, Edgar Oré argumentó como presunta causa del siniestro en la Vía Los Libertadores se debe a que el conductor se habría quedado dormido cuando manejaba el bus interprovincial.

"Tenemos una hipótesis, que podría ser hasta una teoría que está asociada con un tema de sueño básicamente toda vez que no ha habido maniobras evasivas previas que podrían evidenciar en la evaluación técnica que han hecho los peritos en el lugar de los hechos. Es más, teniendo este espacio para maniobrar ante una situación que podría haber sido advertida por el conductor no hubiéramos tenido las consecuencias del despiste, volcadora y caída por un espacio de 35 metros", dijo.

"Doble discurso" de autoridades

Martín Ojeda, el gerente general y vocero de la Asociación de Transportes de Pasajeros Interprovinciales (Cotrap Apoip), cuestionó cómo se originan las capacitaciones para conductores y cómo se consiguen los brevetes de manejo en medio de un "doble discurso" de las autoridades que fomentan la legalidad, pero que "detrás de bambalinas" sacan proyectos para que cualquiera con un vehículo no idóneo circule por las vías.

"Segundo punto, la fiscalización universal. ¿Cómo podemos competir el formal, el privado con otros que no están respetando y encima una falta de fiscalización, se complicó la cosa? Si bien es cierto y estamos dejando de lado, como decía un amigo médico: si tú no tienes una red vial buena es como una persona que no tiene sangre, se está muriendo. Y tenemos una infraestructura, por ejemplo, la ciudad más afectada con este accidente que es Huamanga ningún vehículo puede entrar a esta ciudad porque a dos días del accidente colapsó el puente", alertó.

Además, Martín Ojeda criticó la actuación del MTC ante los accidentes de tránsito, ya que el sector Transportes no entrega una lista de puntos negros de accidentes. Para el también abogado de la empresa de transportes Civa consideró que la vía donde ocurrió el accidente que causó 17 muertos no contaba con señalización adecuada.

Mala situación en carreteras

Finalmente, el excongresista y alcalde de Andahuaylas, Edgar Villanueva, calificó de "terrible" la cifra de muertos y heridos en accidentes de tránsito en las carreteras del país. "Ocupamos el tercer lugar en la lista de mortalidad de accidentes a nivel mundial", añadió.

Para el burgomaestre, la serie de accidentes en Apurímac no solo derivan de los conductores, sino de la mala situación de las carreteras.

"Quiero señalar al ministro de Transportes, al gobernador regional de Apurímac desde hace aproximadamente siete años una carretera nueva que no tiene ni 10 años de funcionamiento asfaltado, la carretera que va de Andahuaylas a Ayacucho por la vía Pampas y la carretera que va de Andahuaylas también a Ayacucho-Huancavelica por la vía de Pampachiri está siendo destrozado por irresponsabilidad de quienes cargan en exceso mineral. Hay una serie de volquetes que cargan más arriba de los 40 o 45 toneladas permitidas", denunció.