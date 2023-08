¿Qué hacer si un sismo nos sorprende dentro de nuestras casas? Un especialista lo explica

11 Aug 2023 - 01:27

¿El 'triángulo de la vida' es una opción? Juan Manuel Arribas aclara que en nuestro país no se puede aplicar el 'triángulo de la vida', porque la mayoría de las viviendas están hechas de ladrillo, cemento y concreto y no hay mueble que pueda soportar la caída de esos materiales. Precisó, no obstante, que esta técnica funciona para construcciones aligeradas, drywall o madera, materiales que un mueble sí puede soportar. "(El triángulo de la vida) funciona mucho para los Estados Unidos, donde la mayoría de las construcciones son de drywall, pero aquí en el Perú las instituciones y la academia ya han dicho que no es conveniente", manifestó.