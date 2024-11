Sobre caso de joven asesinada en Comas: ¿qué hacer si una comisaría se niega a recibir una denuncia por desaparición?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El hallazgo del cuerpo desmembrado de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, de 26 años, ha conmocionado al país y evidenciado graves falencias en el manejo de denuncias por desaparición en el Perú. La joven, reportada como desaparecida el pasado 13 de noviembre, fue encontrada cuatro días después en el dormitorio del departamento del agente PNP Darwin Condori, ubicado en el condominio Torres Las Praderas, en Comas. Hasta el momento, el paradero del agente es desconocido.

Lo que agrava aún más esta tragedia es la denuncia pública de la madre de Sheyla, quien asegura que las comisarías de Santa Anita y Comas se negaron a recibir la denuncia por la desaparición de su hija. "Me dijeron que, porque mi hija era mayor de edad, se habría ido con su enamorado. Ya aparecerá, ya llegará. Me decían así, pero no es así. Yo me preocupaba, no aparecía dos días. He pedido ayuda llorando a los policías, pero no me hicieron caso”, delcaró a RPP Noticias.

Este testimonio expone la falta de empatía y conocimiento de protocolos por parte de algunos efectivos policiales, quienes minimizaron la preocupación de la familia y, posiblemente, entorpecieron una búsqueda oportuna que podría haber salvado la vida de la joven.

Lima ¿Qué hacer si una comisaría se niega a recibir una denuncia por desaparición?

El protocolo que obliga a recibir denuncias de desaparición

Ante la pregunta de qué medidas tomar en estos casos, la abogada de familia Milagros García explicó a RPP que existe un protocolo interinstitucional que obliga a todas las dependencias policiales a recibir denuncias por desaparición, sin importar el tiempo transcurrido desde la última vez que se tuvo contacto con la persona.

El Protocolo Interinstitucional de Atención de Casos de Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad y Otros Casos de Desaparición, aprobado en febrero de 2020, establece procedimientos claros y urgentes para garantizar la búsqueda de personas desaparecidas, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad, como niños, adolescentes, adultos mayores o mujeres en situaciones de riesgo.

Puntos clave del protocolo:

Atención inmediata: La Policía Nacional del Perú (PNP) debe recibir y tramitar todas las denuncias de desaparición de manera prioritaria y sin dilaciones.

La Policía Nacional del Perú (PNP) debe recibir y tramitar todas las denuncias de desaparición de manera prioritaria y sin dilaciones. Sin esperar 24 horas: Ya no es necesario esperar un día completo para reportar una desaparición. Este requisito, ampliamente difundido en el pasado, ha quedado obsoleto desde la implementación del protocolo.

Ya no es necesario esperar un día completo para reportar una desaparición. Este requisito, ampliamente difundido en el pasado, ha quedado obsoleto desde la implementación del protocolo. Obligación de todas las instituciones policiales: No solo las comisarías, sino cualquier dependencia policial (incluyendo la Depincri), está obligada a recibir denuncias, sin importar la ubicación del denunciante o de la persona desaparecida.

No solo las comisarías, sino cualquier dependencia policial (incluyendo la Depincri), está obligada a recibir denuncias, sin importar la ubicación del denunciante o de la persona desaparecida. Nota de alerta: En todos los casos, la PNP debe emitir una nota de alerta con los datos y la fotografía de la persona desaparecida, la cual debe difundirse de manera permanente hasta su localización.

¿Qué hacer si las autoridades no aceptan tu denuncia?

La abogada García fue clara: cualquier negativa por parte de la policía a recibir una denuncia constituye un delito de omisión de función, ya que los efectivos tienen la obligación de cumplir con las tareas asignadas por su cargo.

En caso de enfrentarse a esta situación, la especialista recomienda:

Insistir en la denuncia y recordar a los efectivos la existencia del protocolo interinstitucional.

Documentar el incidente (grabar o registrar nombres y cargos de los efectivos que se niegan a colaborar).

Acudir a otra dependencia policial o directamente a la Depincri, que también está obligada a recibir la denuncia.

Informar a la Fiscalía sobre la omisión de función para que se investigue a los responsables.

Lima Cualquier negativa por parte de las autoridades a recibir una denuncia constituye el delito de omisión de función

Un llamado a la responsabilidad policial

El caso de Sheyla Mayumi Cóndor es un recordatorio de la importancia de que tanto las autoridades como la ciudadanía conozcan y apliquen las normativas vigentes. La negligencia por parte de algunos efectivos policiales no solo vulnera los derechos de las víctimas y sus familias, sino que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

El comandante general PNP, Víctor Zanabria, destacó la necesidad de reformar las normativas para permitir la separación inmediata de agentes acusados de delitos, asegurando que la conducta de algunos miembros de la Policía ha afectado gravemente la reputación de la institución y que estos deben ser apartados para preservar su integridad.

"La PNP ha sido afectada nuevamente por la conducta de algunos de sus integrantes que cometen acciones indebidas. Es menester tener una norma que permita alejarlos del servicio a estos elementos que han cruzado la línea y que hoy son infractores de la ley", dijo el comandante general PNP a través de un video publicado en X (antes Twitter).

El comandante general PNP, Víctor Zanabria Angulo se pronuncia sobre la lamentable muerte de una joven en el distrito de Comas y la necesidad de contar con normas que permitan separar de manera inmediata a los malos elementos de la institución.

