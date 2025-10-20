¿Qué se sabe de la fuga de un interno que ocasionó el despido del director del penal de Piura y el arresto de cinco agentes del INPE?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último domingo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el interno Krisman Nizama Ponce (31), procesado por el presunto delito de extorsión que tiene tratamiento psiquiátrico, fugó del penal de Piura.

Esto derivó en el cese de Martín Gómez Cango y Rogelio Barreto Asencio, director y subdirector, respectivamente, del establecimiento penitenciario ubicado en el caserío Rio Seco.

El INPE informó que las cámaras de seguridad del penal de varones de Piura registraron la fuga del Krisman Nizama Pone a las 10:30 de la noche del sábado 18 de octubre; sin embargo, recién a las 6:30 de la mañana del domingo el INPE recibió la información tras el reporte del área de tópico.

Cinco agentes del INPE permanecen detenidos por fuga de interno del penal de varones | Fuente: INPE/cortesía

Investigaciónes preliminares y agentes detenidos

Según las investigaciones preliminares, Krisman Nizama Ponce escapó la noche del sábado por un forado ubicado en la parte inferior de la puerta de acceso al tópico del establecimiento penitenciario, ya que previamente fue llevado a esa área para recibir tratamiento psiquiátrico, y trepó el cerco perimétrico para huir con rumbo desconocido.

A raíz de esto, la Policía Nacional detuvo a cinco agentes del INPE por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de favorecimiento de fuga.

El INPE detalló este lunes el nombre de los agentes penitenciarios: Percy Elvis Salon Villa, Walter Ángelo Caicay Reyes, Julio Ronald Chumacero Niño, José Armando Trujillo Samamé y Juan Carlos Santos Hinostroza.

El INPE agregó que, de acuerdo con las investigaciones, Krisman Nizama fugó durante "el servicio de seguridad interna de los trabajadores antes de mencionados".

"La entidad se mantiene brindando las facilidades a las autoridades competentes para las investigaciones de la ley, a fin de determinar las responsabilidades que correspondan, mientras intensifican la búsqueda del interno", añadieron en el comunicado.

En esa línea, sostuvieron que intensificarán la seguridad, tanto interna como externa, del Establecimiento Penitenciario de Piura.

Presidente del INPE reclasificará a reclusos

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, informó a RPP que ha dispuesto revisar la clasificación de los reclusos, tras la fuga de un preso del penal de Piura y otras vulneraciones en la seguridad de las cárceles.

"Hemos tomado ya la decisión de que se revisen todas las clasificaciones, todas. Como en este caso les digo, ¿cómo es posible que un extorsionador debe estar en un régimen de salud ordinario? Eso es imposible, imposible. Y así hemos hablado ayer con todos los directores regionales para que me vean todos los casos, todos los casos que tengan y poder reclasificarlos", declaró en La Rotativa del Aire-Edición Mañana.

Asimismo, sostuvo que uno de los problemas que afectan a los centros penitenciarios es la falta de personal y la corrupción de agentes.

Según refirió Paredes, el penal de Huaral alberga 4.200 internos, a pesar de que su capacidad es de 823; mientras que el establecimiento en Piura tiene capacidad para 1.500 presos; pero la población penitenciaria asciende a 4.500. "Así, en ambos casos, existe un 300 % de sobrepoblación", remarcó.

"Hay una sobrepoblación tremenda y no tenemos personal. Le estoy dando la situación en la que está en estos y muchos penales del país. Entonces, ¿eso qué significa? Definitivamente, que necesitamos con urgencia agentes penitenciarios", apuntó.

Reporte de interno agredido

A raíz del hecho en Piura, RPP, a través del Rotafono, recibió información sobre otro caso de hace un año sobre el interno Fabián Yarlequé Márquez, de 33 años, quien habría recibido fuertes golpes por parte de un agente del INPE identificado como Roberto Enrique Zambrano Zamora.

La denuncia fue hecha por la madre del interno y la fiscalía abrió una investigación sobre el hecho.

El reo, alertó su madre, estuvo internado en la Unidad de Ciudados Intensivos del hospital Santa Rosa y ha perdido la capacidad para hablar.

"Le han practicado una traqueotomía, por lo que respira a través de un tubo colocado a la altura de su cuello, y en esas condiciones él continúa cumpliendo su sentencia en el penal de varones", informó la corresponsal de Piura de RPP.

La situación de la fuga del interno de Piura hizo que la madre se contactara con RPP para pedir que las investigaciones avancen.

Piura: Director y subdirector del INPE sustituidos y cinco agentes detenidos tras fuga de interno | Fuente: RPP

La fuga del interno en Huaral

La situación de la fuga del Krisman Nizama de Piura ocurrió días después del reporte de la fuga de otro interno. Se trata del venezolano Dylan Jiménez Pérez, un procesado por el delito de robo agravado que se escapó del Establecimiento Penitenciario de Huaral.

El hecho ocasionó el despido del director y subdirector del mencionado establecimiento penitenciario, así como la presencia del presidente José Jerí -junto a los ministros del Interior y Justicia- en el penak de Huaral, así como los agentes de la comisaría de la localidad de Aucallama.

En materia de investigación

En diálogo con RPP, el ministro de Justicia, Walter Martínez, informó que se encuentra en materia de investigación la fuga del interno en el penal de Huaral.

"Lo que se ha hecho es investigar a las autoridades, a los responsables directos que han estado involucrados en estos hechos. Tanto al responsable del pabellón 3, al responsable del pabellón 5 y también al director y al subdirector del penal. Esa es la acción inmediata que hemos tomado a fin de evitar que pueda haber algunos cuestionamientos sobre el actuar de estos funcionarios", declaró.

Funcionares del INPE en evaluación

Asimismo, zanjó que todos los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encuentran bajo evaluación constante.

"Todos los funcionarios están en permanente evaluación. Y si es que hay alguna investigación o algún proceso que determine alguna responsabilidad, tomaremos las decisiones que correspondan en ese caso. Como digo, aquel mal funcionario, aquel funcionario que sea corrupto, aquel funcionario que no cumple su trabajo, será removido", puntualizó en RPP.