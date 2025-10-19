INPE denuncia que hay amenazas de muerte contra el director del penal de Chincha

Según un comunicado del INPE, desconocidos amenazaron al director Juan Herrera si es que se concreta el traslado de un interno de alta peligrosidad.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El nuevo director del penal de Chincha, Juan Herrera Rozas, es víctima de amenazas contra su integridad física y la de su familia, después de que se intensificaron los operativos para detectar sustancias y artículos ilícitos, así como el traslado de internos involucrados con estas acciones delictivas.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó, a través de sus redes sociales, que las amenazas también comprenden al jefe de seguridad del citado penal.

De acuerdo con el comunicado del INPE, al teléfono personal del director del establecimiento penitenciario han llegado videos donde se ven pistolas con municiones.

Los delincuentes advierten que atentarán contra ambos funcionarios si se ejecuta el traslado de un interno de alta peligrosidad, identificado como Edinson Pier Flores Pinto (alias ‘Cabezón Pier’), quien se encuentra recluido por el delito de homicidio calificado y robo agravado.

🚨 #AHORA | El INPE rechaza las amenazas contra el nuevo director del penal de Chincha. pic.twitter.com/U5xFUQDsHR — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) October 19, 2025

INPE condena amenaza contra el director del penal de Chincha

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, dispuso que el personal de la Oficina de Asuntos Internos acuda al recinto penitenciario para las indagaciones pertinentes.

Asimismo, se brindarán las facilidades a las autoridades competentes para las investigaciones respectivas, a fin de desarticular las redes criminales, y asegurar la protección de los funcionarios que enfrentan a estas organizaciones.

“La institución reitera su respaldo total a sus funcionarios penitenciarios y expresa su rechazo categórico a cualquier forma de amenaza o intimidación destinada a obstaculizar el ejercicio independiente de la función penitenciaria”, culmina el comunicado del INPE.