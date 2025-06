¿Qué se sabe sobre el mecanismo de eyección tras encontrarse el cuerpo de Ashley Vargas dentro de su aeronave?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cuerpo de la alférez Ashley Vargas Mendoza fue encontrado la tarde del jueves, 5 de junio, en la zona de Punta Otuma en el mar de Paracas, luego de 16 días de búsqueda, tras su desaparición el pasado 20 de mayo, mientras pilotaba la aeronave de instrucción KT-1P N° 446.

Según la Fuerza Aérea del Perú (FAP), ese era su cuarto vuelo sola y el último antes de su graduación como piloto militar con un alto promedio, pues ocupó el séptimo lugar de un total de 19 en la calificación de su instrucción en tierra. Además, en 2022, recibió la Espada de Oro como cadete, de manos de la propia presidenta Dina Boluarte.

La indudable calificación de la alférez para pilotar el KT-1P y su experiencia con 174. 4 horas de vuelo acumuladas hacen poner la mirada en una posible falla técnica en la aeronave. Pero no solo eso. José Ocampo, abogado de la familia Vargas, en una entrevista con RPP, cuestionó que el mecanismo de eyección, que permite al piloto escapar de la nave en casos de emergencia, no habría funcionado por una falla en los pirocartuchos, unos explosivos que posibilitan la liberación del asiento.

"El tema de los asientos es un tema crucial, es un tema que tiene que transparentarse. El tema de los pirocartuchos, que es lo que eyecta el avión, no se habría producido. Al no producirse eso, Ashley no habría eyectado", indicó el letrado.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre este mecanismo de eyección que pudo haberle salvado la vida a la alférez de 24 años?

FAP dice que el asiento de eyección "estaba en perfectas condiciones"

El comandante general de la FAP Carlos Chávez Cateriano, en una conferencia de prensa brindada a horas del hallazgo del cuerpo, indicó que la aeronave tenía "solamente 1 200 horas de vuelo" y que fue comprada nueva, en 2016, al gobierno de Corea.

"Seguramente ustedes se preguntarán cuándo fue su último mantenimiento. Su último mantenimiento de avión y motor fue el día 3 de abril, hace poco, y su último mantenimiento de la hélice el 16 de abril. Su próximo mantenimiento le tocaba todavía dentro de varias semanas", indicó.

Además, señaló que el asiento de eyección "estaba en perfectas condiciones" y que, para activar el mecanismo, se requiere la acción voluntaria del piloto. Asimismo, sostuvo que los pirocartuchos tenían vigencia hasta diciembre de este año.

"Para despejar dudas en relación al asiento eyectable del cual se ha hablado mucho, [este] requiere una acción voluntaria del piloto. El asiento eyectable no funciona solo. El piloto tiene que eyectarse. Hay una argolla entre las rodillas del piloto y el piloto debe jalar esta argolla fuertemente para que se active la secuencia de eyección del asiento, la cual sí es automática. Pero el inicio de la fase de eyección es una acción voluntaria. De tal manera que nosotros no podemos decir que falló el sistema, porque el sistema no se inicializó. El sistema se inicia con una acción voluntaria el piloto", explicó.

"Para demostrar también que el asiento estaba en perfectas condiciones, este asiento tenía los pirocartuchos; es decir, los elementos explosivos que hacen separar el asiento del avión estaban vigentes hasta diciembre del 2025. Quiere decir que tenían todavía 6 meses más de vida. La próxima inspección trianual del asiento era en octubre del 2027 y la próxima inspección mayor del asiento era en el año 2034, con lo cual se desvirtúan las afirmaciones de aquellas personas que dicen que el asiento estaba vencido o que tendría componentes defectuosos", agregó.

El cuerpo de Ashley Vargas fue encontrado por el BAP Carrasco. Fuente: RPP

Chávez Cateriano también indicó que los dos asientos de la aeronave fueron encontrados con el velamen del paracaídas desplegado, aunque lo atribuyó al impacto. Al ser consultado si esto podría ser indicio de que la alférez activó el sistema de eyección, este respondió que, con la evidencia que se tiene al momento, "todavía no" podía saberse.

"La energía cinética del impacto ha, lamentablemente, destruido la aeronave y la ha desintegrado en muchas partes. Los asientos eyectables, igual que muchos otros componentes, también han sido seriamente dañados y ya se han regado sus componentes. Entonces, el día de ayer se encontró uno de los asientos con el velamen desplegado y el día de hoy [ayer] se ha encontrado el otro, a nuestra alférez, con el velamen desplegado también. En este momento se está haciendo la diligencia, como ya manifesté, y no podría dar mayores detalles", aseveró.

"No lo puedo asegurar [si se activó el sistema de eyección] Con el impacto, los dos velámenes se han desplegado, porque el contenedor del paracaídas se ha roto, se ha abierto, al igual que los demás componentes", añadió.

En otro momento, Chávez Cateriano enfatizó que no se podía "tejer ninguna teoría relacionada a la falla del asiento de eyección".

"Acabo de demostrar que el asiento estaba con sus mantenimientos al día y sus próximos vencimientos eran bastante largos en el tiempo. Entonces, yo le pediría que no sigamos diciendo de una probable falla del asiento de eyección, porque no lo sabemos", aseguró.

"Si ella se hubiese eyectado voluntariamente, se hubiese separado del avión y hubiese caído en paracaídas. El sistema de eyección es un sistema muy complejo que está diseñado para salvarle la vida al piloto, tiene un paracaídas, tiene un sistema de flotación, tiene una balsa, tiene un kit de primeros auxilios y tiene algunos elementos de alimentación e inclusive elementos para pesca. Todo eso está contenido dentro del asiento de eyección [que] estaba con todos sus mantenimientos al día. No puedo contestar su pregunta en el sentido de si ella intentó o no intentó eyectarse, porque no lo sabemos todavía, hasta que la junta de investigación pueda analizar todos los componentes que estamos recogiendo del fondo del mar", agregó.

Finalmente, el comandante general de la FAP dijo que no podía asegurar si no cabría posibilidad de una falla técnica en la aeronave que pilotaba Ashley.

"No puedo asegurar que no haya ninguna probabilidad, porque la misma palabra ‘probabilidad’ indica que es posible que haya ocurrido. Sin embargo, todos los sistemas mecánicos son susceptibles de alguna falla. Pero, en este caso, el mantenimiento de la aeronave, el mantenimiento del asiento, la vigencia de los elementos pirotécnicos del asiento acabo de demostrar que estaban todos dentro de su periodo de actividad", sostuvo.

"No le puedo adelantar ningún juicio todavía porque las investigaciones recién han comenzado. Lo mejor que podemos hacer es tomarnos un respiro y esperar los resultados de la junta de investigación, porque cuando nosotros empezamos a elucubrar teorías, lo único que creamos es desinformación y no somos empáticos con la familia. Finalmente, le metemos ideas en la cabeza a los deudos, a los sobrevivientes, los cuales simplemente ya no saben qué cosa creen", puntualizó.

FAP reconoce que hubo falla de energía eléctrica en la base aérea de Ashley Vargas

En un video difundido por medios de comunicación, grabado por la misma Ashley Vargas la noche anterior al fatídico vuelo, se le escucha decir que en la base aérea donde se encontraba no había luz y que había tenido que buscar una cafetería para utilizar sus enchufes.

“Mañana es mi último vuelo como alumna piloto. Ya tengo mi indicativo también, es ‘Chitara’. Lo que pasa es que en la base estamos sin luz. He venido a una cafetería junto con algunos de mi promoción para poder utilizar sus enchufes en lo que pedimos algo para comer", indicaba en el video.

Consultado sobre esto, el comandante general de la FAP reconoció que "hubo una falla en la subestación".

"Ese día hubo una falla en la subestación, en una de las subestaciones, pero la falla se solucionó. Sin embargo, el vuelo fue de día, no fue de noche", indicó.

"A la hora que se hicieron los vuelos, la energía eléctrica ya había sido restablecida y la torre de Corpac no tuvo ninguna falla de energía eléctrica", aseguró.

Además, Sánchez señaló que el "control del tránsito aéreo" en la base "lo tiene Corpac".

"La pista de aterrizaje y la torre de control le pertenecen a Corpac. De hecho, nuestros vuelos militares se hacen bajo las reglas de Corpac y no bajo reglas militares", culminó.