¿Quiénes son los héroes que nos defienden día a día de la COVID-19 y a qué peligros se exponen?

Gracias al personal de primera línea, muchos peruanos han podido recuperarse y otros han evitado el contagiarse. | Fuente: Shutterstock

El personal que viene trabajando en primera línea desde que inició la emergencia nacional por la COVID-19, ha sido pieza fundamental para hacer frente al virus. Gracias a ellos muchos peruanos han podido recuperarse y se ha evitado que los contagios se incrementen de forma incontroblable.

Doctores, enfermeras, policías, militares, bomberos, personal de limpieza y sanitario son parte del grupo de héroes peruanos que han dejado todo de lado para cumplir con su la labor de cuidar a todos los peruanos, haciendo cumplir las medidas preventivas dadas por el Gobierno y salvando vidas.

Desde que inició el estado de emergencia, el Ejército desplegó más de 40 000 soldados, que se distribuyeron en 1 112 puestos de control en todo el país, incluyendo las zonas de frontera. Por su parte, la Policía Nacional ha puesto unos 100 000 efectivos policiales en las calles para garantizar que se cumplan las disposiciones dadas por el Estado.

Miles de doctores, doctoras y enfermeros también han trabajado las 24 horas del día en los hospitales para garantizar la atención. El caso de los bomberos es similar, pues se han mantenido activos atendiendo emergencias durante la cuarentena. Todos se han encargado de mantenernos a salvo y de que pasemos una cuarentena más segura.

Riesgo de contagio, cansancio y desgaste emocional

Todos estos peruanos se exponen a muchos peligros en su admirable labor diaria. Para empezar, al estar fuera, ya sea en las calles o en los hospitales, están expuestos de forma directa al virus, así que el riesgo de contagio es muy alto. “Me permiten volver a mi casa todos los días para ver a mi bebe, pero siempre tengo el temor del contagio”, comenta Catherine Zevallos, teniente de comunicaciones del Ejército y madre de una niña de dos años.

Henry Vásquez Cárdenas, comandante PNP que trabaja en el distrito de Jesús María, también comenta que teme contagiar a sus seres queridos, pero continúa cada día con su labor. “Temo llevar el virus a casa, mis hijos ya saben que tenemos que saludarnos desde lejos”, dice.

Aparte del desgaste físico, sufren desgaste emocional y mental. | Fuente: PNP

De igual forma, al estar tantas horas alertas y trabajando durante la emergencia, sufren desgaste físico. Esto, sumado a la tensión, el estrés laboral, el miedo a contagiarse y a que, en algunos casos, no ven a sus familiares con regularidad, da como resultado también un desgaste emocional, que puede manifestarse con episodios de ansiedad, dolores corporales, dificultad respiratoria, entre otras molestias.

El doctor Miguel Vidangos, infectólogo de la clínica San Borja, recuerda que la primera vez que empezaron a llegar los casos de pacientes contagiados, no podía dormir. “Era como si estuvieras en una guerra. Había tensión y nerviosismo porque no se conocía al enemigo. Sigo teniendo temor y hasta cierto miedo cuando me saco la vestimenta de protección con la que trabajo”, comenta.

Cifras lamentables

La pandemia ha cobrado la vida de muchos de estos héroes valientes que día a día salen a cuidarnos. Lamentablemente, ya son más de 1 300 los médicos contagiados y más de 50 los fallecidos. En el caso de la Policía Nacional, se han reportado más de 15 000 contagios y más de 240 decesos hasta el cierre del mes de junio.

Aparte de convivir con el estrés diario de su labor, en muchos casos tienen que seguir trabajando a pesar de las pérdidas de colegas. “Pese a este dolor que sentimos, los médicos tenemos que seguir. A pesar que faltan instrumentos, mascarillas, indumentaria de protección, tenemos que seguir por encima de cualquier riesgo” comenta el doctor Miguel Villegas, del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud).

Siendo respetuosos, responsables y solidarios podremos combatir esta pandemia. Tú también únete a “Peruanos Camiseta: Unidos nada puede vencernos”, una campaña de Alicorp y RPP que busca motivar un cambio positivo de conducta en los peruanos.