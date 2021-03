Así lució el balneario de Colán durante el primer día de reapertura de playas de provincias cuyo nivel de contagio de la COVID-19 es moderado o alto. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Vanesa Jiménez

Este lunes 1 de marzo las playas de Colán (Paita, Piura), Huanchaco (Trujillo, La Libertad) y Pimentel (Chiclayo, Lambayeque) volvieron a recibir a bañistas luego de que el Gobierno levantara la prohibición de acudir a estos espacios por el riesgo de contraer la COVID-19.

En el balneario de Colán, los ciudadanos se mostraron de acuerdo con esta disposición del Estado. Aseguran que ya era el momento de que se permita disfrutar de estos espacios para liberar el estrés provocado por la cuarentena.

Algunas personas que ofrecían el servicio de sombrías y paseos en cuatrimotos fueron retirados del lugar porque la municipalidad ha prohibido este tipo de actividades.

Sim embargo, el encargado de la oficina de Imagen Institucional y Turismo de la municipalidad de San Lucas de Colán, Jhon Aguilar, informó que no cuentan con los recursos económicos suficientes para controlar el aforo.

“Hace falta contratar a 15 agentes del Serenazgo porque actualmente solo hay dos. También se requiere presupuesto para implementar las medidas de bioseguridad en los accesos a la playa”, dijo.

Antes de la pandemia, el balneario de Colán recibía más de 3 mil personas los fines de semana.

En Huanchaco, la playa fue visitada por diversas familias tras el levantamiento de restricciones por parte del gobierno. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Maritza Sáenz

La Libertad y sus playas

La playa de Huanchaco, a unos 15 minutos en taxi de Trujillo, recibió la visita de bañistas durante el primer día de libre acceso, luego de que el Gobierno cambiara de categoría a las provincias de La Libertad y las catalogara en riesgo de nivel alto.

Algunos veraneantes contaron que hace un año no ingresaban al mar, debido a la pandemia por el nuevo coronavirus. Como el caso de la profesora Flor Calderón, quien aprovechó para visitar el mar antes de iniciar el año escolar en el colegio privado donde labora.

“He venido con mi hijo y dos nietecitos para que se distraigan un día. (He vuelto) Después de un año, porque los niños no han salido todo este tiempo. Incluso a la mascota que no la podíamos sacar a pasear como debía ser. Pero estamos conservando distancia de otras personas y respetando los protocolos”, dijo Flor.

También conversamos con Elena Centurión quien llegó junto a su hijo, sus nietos y su mascota. Ella resaltó el cumplimiento de los protocolos sanitarios, por parte de su familiar.

“Desde que empezó la cuarentena, no había podido venir. Ahora estamos disfrutando de este hermoso balneario de Huanchaco, pero respetando los protocolos. Estoy con mi esposo e hijo”, indicó.

No obstante, algunas imágenes captadas en la playa de Huanchaco mostraron que un grupo de visitantes no usó mascarilla ni respetó el metro y medio de distanciamiento.

Un grupo de vecinos de Pimentel pidió que haya restricciones en la playa por temor a la propagación de contagios. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

Un pedido en Pimentel

Un grupo de vecinos del distrito de Pimentel, en Chiclayo, se mostraron en desacuerdo con abrir las playas, debido a que consideran que los visitantes no respetarán los protocolos como el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento físico.

Según Wendy Salazar, quien reside en el balneario, las autoridades no podrán controlar a las personas que lleguen ni podrán hacer que cumplan con las medidas sanitarias.

“Siempre dicen que cumplirán, pero siempre hay gente que no se pone bien la mascarilla, que no se protegen. Es por eso que hay temor entre los pobladores. (La playa) Debería seguir cerrada y solo permitir que se practique algunos deportes”, dijo.

En tanto, el ciudadano Carlos Pérez dijo a RPP Noticias que no se debe permitir que las familias lleven comida porque algunos tienen "mala costumbre" de dejar desperdicios en la arena y eso genera un problema de contaminación.

La propuesta de un grupo de residentes es que la Municipalidad Distrital de Pimentel cierre la playa los fines de semana y que solo se permita que sea usada por los deportistas entre las 5:00 y 9:00 horas.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.