Confemin anuncia paro nacional del 18 al 22 de noviembre exigiendo la ampliación de Reinfo

Congreso Reinfo: Confemin anuncia paro nacional del 18 al 22 de noviembre

Los mineros informales anunciaron un paro nacional del 18 al 22 de noviembre, exigiendo la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que vencerá el próximo 31 de diciembre.

Así lo anunció en Ampliación de Noticias el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) Máximo Franco Becker, quien advirtió que “miles de personas” quedarán sin trabajo cuando el Reinfo se desactive.

“No hay alternativa, no hay otra cosa que hacer que ampliar (el Reinfo). A partir el 31 de diciembre, miles de personas nos vamos a quedar sin trabajo”, manifestó el dirigente.

“El 18, 19, 20, 21 y 22 estaremos masivamente en una protesta nacional contundente. No podemos quedarnos sin trabajo. Miles de personas se van a quedar sin trabajo”, añadió.

El dirigente explicó que la paralización estaba programada inicialmente para esta semana, coincidiendo con la realización de APEC 2024, pero esto finalmente no se concretó ya que, sostuvo, “nosotros no estamos para crear problemas, estamos para para plantear soluciones”.

“Como el Congreso decidió en estas fechas (ir de) semana de representación, no tendría sentido venir a una protesta, cuando la solución para nosotros es legal. Necesitamos una ley de ampliación del proceso de formalización”, remarcó.



Rechaza propuesta del Ejecutivo

En otro momento, Máximo Franco Becker se mostró en contra del proyecto de ley sobre formalización de la pequeña minería anunciado por el Ejecutivo.

“Nosotros hemos visto el proyecto de ley y no resuelve nada, porque no hay nada sobre el contrato de explotación. No dice nada, absolutamente nada. Si el cuello de botella es el contrato de explotación, entonces de nada sirve ese proyecto de ley”, aseguró.

Cabe mencionar que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, aseguró en el programa Prueba de Fuego de RPP que el proyecto de ley en mención será presentado el lunes por el Ejecutivo.