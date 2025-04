Red de Ollas Comunes de Lima denuncia desabastecimiento de alimentos: "Hasta hoy, no recibimos nada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, en diálogo con RPP, denunció que, hasta el momento, no reciben los alimentos correspondientes a este año y que habría una falta de presupuesto en el Programa de Complementación Alimentaria, encargado de su abastecimiento.

"Las ollas comunes ya hemos dejado de recibir del MIDIS los productos, ya hemos pasado al Programa de Complementación Alimentaria con un presupuesto insuficiente, [con] alimentos que todavía no llegan. Hasta el día de hoy todavía no recibimos nada", sostuvo.

"Ya deberíamos haber recibido, pero la licitación, a veces, se demora, se cae y, entonces, tienen que hacer nuevamente la licitación. Ya hemos elegido el tipo de alimentos que vamos a consumir, pero, lamentablemente, todavía no tenemos nada de eso", indicó.

Según Palomino, "el MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] transfirió el presupuesto de cada olla común a los distritos", y que "ya depende de los alcaldes, de las municipalidades y del comité de gestión que elijan también las ollas" para gestionarlo. Sin embargo, la dirigenta aseguró que "hay una serie de abusos que estamos pasando con los distritos".

"Nosotros hacemos actividades para comprar nuestros insumos, lo que es la lejía, el detergente, también para atender a las personas que no pagan ni un sol. Los fines de semana hacemos actividades, polladas, otras veces vamos a los mercados a hacer 'recuperación de alimentos' para poder apoyarnos porque, la verdad, ahorita ya estamos mes de abril y no recibimos todavía ningún tipo de alimentos y los almacenes ya están vacíos. Solamente lo que queda son menestras", aseveró.

Palomino indicó que han pedido un presupuesto de S/4.50 por ración, lo cual aún es inferior incluso al destinado a los presos en las cárceles.

"Según la FAO, debemos tener un presupuesto por beneficiario de 9 soles, pero viendo toda la necesidad, yo sé que no nos van a dar, es un grito al cielo. Dijimos que nos den S/4.50, cincuenta céntimos menos que los presos que tienen desayuno, almuerzo y cena. Los presos tienen 5 soles en Santa Mónica y otros dicen que tienen más, pero nosotros nos basamos a eso y hemos solicitado S/4.50 para poder atender como complementación nutrición alimentaria, no como complementación alimentaria", enfatizó.

"Nosotros somos un programa de nutrición porque es la única comida que tienen nuestros beneficiarios. Hacemos sopa y segundo y es la única comida que tienen ellos", agregó.

Solidaridad con niños afectados por alimentos en mal estado de Wasi Mikuna

En otro momento, Fortunata Palomino expresó su solidaridad con los menores afectados por alimentos en mal estado del programa social Wasi Mikuna e hizo un llamado a Leslie Urteaga, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, para sancionar a los responsables.

"Nosotros nos solidarizamos con aquellos niños que están en provincia, en Ayacucho, Puno, Trujillo. Hasta el día de hoy, a pesar de que han cambiado de nombre, no han cambiado la forma de atender, la atención eficaz a nuestros niños, que es el futuro de nuestro país y también instamos a la ministra, que tiene que sancionar a esas personas, a esos proveedores que, en vez de alimentar, están dando veneno para nuestros niños de provincias", indicó.

"Le pediría a la ministra que se ponga la mano al pecho, que piensen en esos niños, que la señora ministra no está sentada ahí porque tiene que estar ahí, si no que tiene que trabajar, tiene que investigarse a esas personas, a sus proveedores y sancionar. Hasta el día de hoy, no hay ningún sancionado, no hay ninguna persona presa por las acciones que han cometido, por el delito que han cometido con la alimentación que es sagrada para nuestros niños", sostuvo.

Asimismo, la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, señaló que, hasta ahora, no recibe respuesta de la titular del MIDIS para reunirse "a pesar de que hemos enviado el documento para reunirnos, porque tenemos que plantear también sobre el presupuesto para el 2026. Estamos en espera, no sé cuándo nos va a dar la luz verde, pero estamos en espera".