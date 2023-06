Retos peligrosos en TikTok: ¿qué deben hacer el Minedu y los padres de familia para evitar otras tragedias?

Actualidad Alfonso Zavaleta consideró que la hemorragia cerebral que habría matado a la menor no es común tras ingerir clonazepam

El último lunes, una menor de 11 años, que cursaba el quinto grado de primaria, ingirió una pastilla dentro de su colegio, como parte de un presunto reto viral de la red social TikTok. Dos días después, en medio de un cuadro de muerte cerebral, la niña falleció en el Hospital Cayetano Heredia.

Este caso ha disparado las alertas en padres de familia y en centros educativos pues no sería la primera vez que se reporta un caso de este tipo en un colegio del país. Además, la popularidad de retos promovidos por dicha red social continua en aumento entre los niños y adolescentes.

Al respecto, cabe preguntarse: ¿qué debería hacer el sector Educación y los padres de familia para evitar nuevas tragedias entre nuestros escolares?

Supervisión y capacitación son factores clave

RPP Noticias conversó con Alfonso Zavaleta, médico farmacólogo, catedrático de la Universidad Cayetano Heredia y asesor científico de CEDRO, respecto a esta situación y la tarea que le compete en ella al Ministerio de Educación (Minedu) y a las familias de los menores en edad escolar.

"Cuando hablamos de medicamentos depresores del sistema nervioso central siempre hay un peligro de sobredosis, sobre todo si se administra sin control. Podemos tener el medicamento recetado en casa, bajo el cuidado de los padres y fuera del alcance de los niños. Aparentemente, en este caso, no ha sucedido ello", señaló.

Al respecto, consideró necesario que autoridades educativas y padres de familia tomen en cuenta el influjo que las redes sociales pueden tener en los menores para manipular estos medicamentos.

"Es necesario que las autoridades educativas, de salud y los mismos padres de familia sepan que han aparecido estas versiones de competencias con fines perversos, sin considerar que se usa un fármaco que representa un peligro", indicó.

"Hoy es el clonazepam, mañana puede ser cualquier otra cosa. Aparecen consecuencias imprevistas y totalmente peligrosas", señaló.

En base a ello, consideró que se debe tener en cuenta un "control de medicamentos, enseñanza a los padres, manejo médico de fármacos, la atención en colegios y la previsión de estas conductas, además de estrategias de emergencia rápida".

"Es una tragedia que los maestros no estén enterados de que esta situación existe. Ni siquiera están enterados de las cosas que podría estar consumiendo sus alumnos. Ahora estamos hablando de clonazepam, pero podrían ingerir cualquier sustancia", alertó.

En ese sentido, señaló que el Minedu tiene responsabilidad en lo sucedido pues este tipo de "juegos peligrosos" ya se han reportado en otros países de la región y dicho sector no estableció ningún lineamiento preventivo.

"Los maestros y autoridades educativas tienen la obligación de conocer los casos y tomar medidas preventivas. No es que el maestro sea responsable porque, en algún momento, el alumno se tomó una píldora, pero sí existe la necesidad y la responsabilidad de tomar medidas preventivas para que esto no pase y sea detectado. En eso sí existe responsabilidad, no solo en maestros sino en todo el Minedu", indicó.

"Lo que el colegio debe hacer es supervisar las acciones de los escolares. No los van a controlar uno por uno para ver lo que traen sino observar las situaciones, este tipo de juegos, porque para eso tienen un auxiliar (…) y establecerse medidas de prevención. Pero si no saben que esto ocurre y no han recibido ninguna directiva al respecto, se les pasa, como se les ha pasado a todo el mundo", añadió.

Por ello, el catedrático precisó que el Minedu "debe dar directivas específicas para orientar sobre este tema" y orientar a maestros y auxiliares de educación para detectar estas situaciones.