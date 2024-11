Rosario Sasieta afirma que familiares de Sheyla Cóndor le pidieron ser su vocera "por la inacción del programa Aurora”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Rosario Sasieta: “Los familiares me han pedido ser vocera por la inacción del programa Aurora”

Rosario Sasieta negó que tenga intenciones de “mediatizar” el caso de Sheyla Cóndor. | Fuente: RPP

La abogada Rosario Sasieta le respondió a Patricia Garrido, directora del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (AURORA), quien aseguró en comunicación con RPP que la ex Ministra de la Mujer se había “autoproclamado” vocera de la familia de Sheyla Cóndor.

En un enlace en vivo con Ampliación de Noticias, la letrada negó lo dicho por la directora de Aurora. Asimismo, aseguró que los parientes de la joven encontrada desmembrada en un condominio en Comas fueron los que le solicitaron “ser vocera por la inacción” del programa que dirige Patricia Garrido.

“La señora Patricia Garrido señala que yo soy autoproclamada (vocera) y no es así. Yo no me he autoproclamado, los familiares me han pedido ser vocera por la inacción del programa Aurora que dirige Patricia Garrido”, expresó Sasieta.

Además, la letrada contó que los familiares de la joven de 26 años le solicitaron al Ministerio de la Mujer (MIMP) soporte psicológico. Tras el pedido de ayuda, según Rosario Sasieta, los funcionarios del MIMP les pidieron a los parientes de la víctima que se apersonaran a la Comisaría de Santa Anita, la misma donde se acercó días atrás la madre de la fallecida para colocar la denuncia y que -presuntamente- no se la habrían querido recibir debido a que el posible asesinato habría ocurrido en Comas.

“El sábado, Dina (Torres), la tía (de Sheyla Cóndor) llama a pedir ayuda psicológica porque se sentía desfallecer y le dicen: ‘no se preocupen, mañana van a ir’. El Ministerio de la Mujer le pide a la familia, tanto a la mamá de la víctima como a la tía, que acudan al tercer piso de la Comisaría de Santa Anita, donde no le quisieron recibir (su denuncia)”, aseguró Rosario Sasieta.

En esa misma línea, la extitular del Ministerio de la Mujer negó que tenga intenciones de “mediatizar” el caso. “No es que queramos mediatizar, la familia clama que los medios y la prensa sepan para que esto siga su curso. Agradecemos a los medios de comunicación”, acotó.

Familiares se sentirían desprotegidos por el Ministerio de la Mujer

La abogada Rosario Sasieta también se refirió a la percepción de los familiares de Sheyla Cóndor sobre el apoyo que han recibido del Ministerio de la Mujer. En ese sentido, la letrada aseguró que los parientes se han sentido desprotegidos por la cartera que dirige Teresa Hernández Cajo.

“Ellos sienten que no (el Ministerio de la Mujer no les está respaldando). Es un hecho que la Ministra de la Mujer no se ha dado ni si quiera el trabajo de llamarlos por teléfono. La señora Patricia Garrido dice que es psicóloga, yo creía que iba a hablar como funcionaria, donde está la empatía, por qué crees que sale la gente, porque tiene dolor, sienten que (el proceso) no avanza. No hay un examen médico legista que demuestre cuál es la causa de la muerte. No se sabe qué órganos falta, así me pregunta Máximo (Cóndor), el papá”, reveló la letrada.

“Que no me venga a mí a decir la directora del programa Aurora que nosotros estamos para la foto. En vez de estar preocupándose por mostrar fotos a los medios, que se preocupen por sus funcionarias que -erróneamente- mandan a las víctimas a un CEM (Centro de Emergencia Mujer) en vez de ir a la casa”, agregó.

¿Qué dijo Patricia Garrido sobre Rosario Sasieta?

Más temprano, Patricia Garrido se comunicó con RPP para responderle a Dina Torres, tía de Sheyla Cóndor, quien aseguró que la directora del programa Aurora intentó minimizar su lucha para esclarecer el asesinato de la víctima, al decir -presuntamente- que solo buscan “obtener una foto”.

En ese sentido, la funcionaria del Ministerio de la Mujer aseguró que la letrada se había “autoproclamado” como vocera de la familia de la joven de 26 años.

“Son terceras personas las que están saliendo a señalar que no ha actuado el Ministerio de la Mujer. Una de ellas es la señora (Rosario) Sasieta. Ella es una de las voceras que se ha autoproclamado. En ese sentido, hemos hecho hincapié en que nosotros como Ministerio de la Mujer estamos atendiendo porque el cuestionamiento fue que no se está brindando atención”, anotó Patricia Garrido.