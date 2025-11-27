San Martín: policía muere ahogado intentando salvar a personas atrapadas por aumento del caudal del río Sisa

Un joven suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) falleció al ahogarse mientras intentaba rescatar a personas atrapadas por el aumento del caudal del río Sisa, ubicado en la provincia de El Dorado, en la región San Martín.

El efectivo fue identificado como el suboficial de tercera Gustavo Chávez Acuña, integrante de la promoción Titanes del 2023 de Chiclayo.

Chávez Acuña, quien realizaba funciones de salvavidas, murió al complicarse las labores de rescate debido al aumento del caudal del río, producto de las intensas lluvias en esta parte de la selva peruana.

A través de un emotivo mensaje, la Asociación de Salvavidas Socorristas del Perú y la Municipalidad Provincial de El Dorado expresaron su pesar por la pérdida.

La Policía Nacional también se pronunció sobre lo ocurrido, destacando el sacrificio del suboficial.

"Hoy despedimos a un policía valiente, cuya dedicación, coraje y espíritu de servicio quedarán grabados en la memoria de nuestra institución y en el corazón de todos los peruanos. Su sacrificio nos recuerda el noble compromiso de quienes, día a día, arriesgan todo por proteger la vida de los demás", sostuvo la institución.