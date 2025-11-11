Villa María del Triunfo: Policía desarticuló presunta banda criminal dedicada a extorsionar a empresas de transporte

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), desarticuló una presunta organización criminal dedicada a extorsionar a empresas de transporte público y a diversos negocios de la zona de Lima Sur.

De acuerdo con información policial, esta banda estaría vinculada al ataque ocurrido la semana pasada en Villa María del Triunfo (VMT) contra la empresa Los Milagros del Señor de Pachacámac, conocida también como ‘Los Moraditos’, donde se efectuaron dos disparos contra el parabrisas de uno de sus vehículos.

Los detenidos fueron identificados como Juan Jesús Sánchez Delgado, Ángel Manuel Zurita y Víctor Daniel Borges Rengel, dos de nacionalidad venezolana y uno peruano.

Durante la intervención, los efectivos incautaron teléfonos celulares, armas de fuego y explosivos, entre ellos una pistola, un revólver y seis cartuchos de dinamita.

La Policía Nacional informó que los equipos móviles contenían conversaciones y números telefónicos de empresarios y transportistas presuntamente víctimas de extorsión.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.