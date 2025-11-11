Últimas Noticias
Villa María del Triunfo: Policía desarticuló presunta banda criminal dedicada a extorsionar a empresas de transporte

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.
Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Policiales
00:00 · 02:20

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), desarticuló una presunta organización criminal dedicada a extorsionar a empresas de transporte público y a diversos negocios de la zona de Lima Sur.

De acuerdo con información policial, esta banda estaría vinculada al ataque ocurrido la semana pasada en Villa María del Triunfo (VMT) contra la empresa Los Milagros del Señor de Pachacámac, conocida también como ‘Los Moraditos’, donde se efectuaron dos disparos contra el parabrisas de uno de sus vehículos.

Los detenidos fueron identificados como Juan Jesús Sánchez Delgado, Ángel Manuel Zurita y Víctor Daniel Borges Rengel, dos de nacionalidad venezolana y uno peruano.

Durante la intervención, los efectivos incautaron teléfonos celulares, armas de fuego y explosivos, entre ellos una pistola, un revólver y seis cartuchos de dinamita.

La Policía Nacional informó que los equipos móviles contenían conversaciones y números telefónicos de empresarios y transportistas presuntamente víctimas de extorsión.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.

Rodríguez de Mendoza: 93 años del paraíso escondido del noroiente peruano

En el marco del 93° aniversario de creación política de Rodríguez de Mendoza, conocemos más sobre su historia, su economía y su potencial turístico. Acompáñanos a descubrir este “paraíso escondido” del nororiente peruano en el siguiente informe de Michelle Iturrizaga.
Villa María del Triunfo Policía Nacional del Perú Inseguridad Ciudadana

