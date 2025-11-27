Últimas Noticias
SJL: desarticulan banda criminal que habría estado extorsionando a empresa de transportes

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Agentes policiales detuvieron a uno de sus integrantes, que tenía en su poder dinero en efectivos y váuchers de depósitos bancarios, así como dos cartuchos de dinamita.

Lima
00:00 · 01:07
El sospechoso fue intervenido cuando se desplazaba en un automóvil.
El sospechoso fue intervenido cuando se desplazaba en un automóvil. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional desarticularon una banda criminal que habría estado extorsionando a una empresa de transportes en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

Las fuertes del orden detuvieron a uno de sus presuntos integrantes, que se desplazaba a bordo de un automóvil en actitud sospechosa.

Al inspeccionar el vehículo, los policías encontraron dinero en efectivos y váuchers de depósitos bancarios, así como dos cartuchos de dinamita, que serían utilizados para amedrentar a sus víctimas.

El sospechoso también disponía de dos teléfonos móviles, que serán sometidos a pericias.

En su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional indicó que esta intervención se dio en el marco de la 50/50 desplegada durante el estado de emergencia.

¿En qué consiste la estrategia 50/50 para combatir las extorsiones de transportistas?

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, explicó que la estrategia 50/50 consiste en dividir por la mitad a los policías desplegados en puntos críticos de Lima y Callao. 

Así, mientras un 50 % estará debidamente uniformado realizando funciones preventivas, el otro 50 % estará mimetizado, vestido de civil, a fin de realizar trabajos de inteligencia, a fin de detectar a los criminales que amenazan a los transportistas.

“Esto va a consistir en que el 50 % de policías van a estar uniformados en el tema preventivo, en todas las rutas que se han establecido; y, con los otros cincuenta, con policías mimetizados en distintos lugares”, comentó.

“Es la medida que estamos tomando para poder hacer frente a esta delincuencia criminal que vienen atacando a estas empresas de transportes”, sentenció.

Viviendas de interés social en Lima

Las “Viviendas de Interés Social” están bajo la lupa, luego de que la Contraloría identificara irregularidades en algunos de estos proyectos como la construcción de edificios más altos de lo permitido o la falta de documentos técnicos. Más detalles en el siguiente informe.
00:00 · 00:00

