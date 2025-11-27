SJL: desarticulan banda criminal que habría estado extorsionando a empresa de transportes

El sospechoso fue intervenido cuando se desplazaba en un automóvil. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional desarticularon una banda criminal que habría estado extorsionando a una empresa de transportes en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

Las fuertes del orden detuvieron a uno de sus presuntos integrantes, que se desplazaba a bordo de un automóvil en actitud sospechosa.

Al inspeccionar el vehículo, los policías encontraron dinero en efectivos y váuchers de depósitos bancarios, así como dos cartuchos de dinamita, que serían utilizados para amedrentar a sus víctimas.

El sospechoso también disponía de dos teléfonos móviles, que serán sometidos a pericias.

En su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional indicó que esta intervención se dio en el marco de la 50/50 desplegada durante el estado de emergencia.



¿En qué consiste la estrategia 50/50 para combatir las extorsiones de transportistas?

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, explicó que la estrategia 50/50 consiste en dividir por la mitad a los policías desplegados en puntos críticos de Lima y Callao.

Así, mientras un 50 % estará debidamente uniformado realizando funciones preventivas, el otro 50 % estará mimetizado, vestido de civil, a fin de realizar trabajos de inteligencia, a fin de detectar a los criminales que amenazan a los transportistas.

“Esto va a consistir en que el 50 % de policías van a estar uniformados en el tema preventivo, en todas las rutas que se han establecido; y, con los otros cincuenta, con policías mimetizados en distintos lugares”, comentó.

“Es la medida que estamos tomando para poder hacer frente a esta delincuencia criminal que vienen atacando a estas empresas de transportes”, sentenció.