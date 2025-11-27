Tras persecución y balacera, detienen a presunto delincuente en La Victoria [VIDEO]

El delincuente fue detenido en el cruce de los jirones Saposoa y Lamas. | Fuente: PNP

Tensión en La Victoria. Un presunto delincuente fue detenido por la Policía Nacional, tras una intensa persecución y balacera por las calles del distrito.

Fuentes policiales consultadas por RPP señalaron que agentes de la Comisaría PNP de La Victoria detectaron un vehículo en actitud sospechosa en el cruce de la avenida Prolongación Lucanas y el jirón Italia, por lo que procedieron a realizar la intervención.

Los sospechosos, en lugar de atacar las indicaciones de la autoridad, aceleraron y se dieron a la fuga, desplegándose una persecución por las calles del distrito.

Durante su huida, los presuntos delincuentes no tuvieron reparos en realizar disparos contra el patrullero, ataque que fue repelido por los agentes policiales.

La persecución culminó en el cruce de los jirones Saposoa y Lamas, en La Victoria; donde se intervino a Jaime Juan Santos Cotito (38).



Así quedó el patrullero policial. | Fuente: PNP

Cómplice escapó

Cabe mencionar que, dentro del vehículo, las autoridades encontraron manchas de sangre, que pertenecerían al cómplice de Santos Cotito, quien logró escapar, pese a resultar herido en el intercambio de disparos.

Al respecto, el coronel PNP José Franco Martínez, jefe de la División Policial Centro 2, señaló que se ha logrado identificar al prófugo como Junnior Medina Ellen, alias ‘Mono’.

“Continuando con las diligencias con relación al atentado que sufrió una de las unidades policiales de la Comisaría de La Victoria, revisando las cámaras y por información de fuente humana, se ha logrado identificar a quien al parecer sería Junnior Medina Ellen, de 31 años, alias el ‘Mono’”, declaró el alto mando.

Alias ‘Mono’ es un prontuariado delincuente, vinculado a diversos delitos. Su detención sería cuestión de horas.

