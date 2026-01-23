Sedapal aumentará tarifas este 2026: “Tenemos S/ 400 millones más para obras para Lima y Callao”, anuncia presidente

El presidente del Directorio de Sedapal informó que encontró la entidad con una disponibilidad de caja de 18 millones de soles. | Fuente: Andina

El presidente del Directorio de Sedapal, Hugo Fernando Obando Concha, informó en Ampliación de Noticias de RPP que este año se aplicará un aumento en las tarifas por el suministro de agua potable, aprobado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

En esa misma línea, Obando Concha refirió que este incremento en las tarifas del servicio permitirá a la empresa estatal contar con más recursos económicos para invertir en obras en Lima y Callao.

“Nosotros -hasta el año pasado- teníamos un presupuesto por recaudación de tarifa de 2 900 millones de soles, casi 3 000 millones, y con el reajuste tarifario hecho por Sunass para este año, va a permitir aumentar la recaudación de 2 950 millones a 3 450 millones de soles. […] Tenemos 400 millones más para obras para Lima y Callao para este año”, indicó.

“Sunass, que es el organismo técnico que calcula las tarifas no solo para agua, sino para electricidad y otros sectores, se le pidió en el 2024 que haga el rebalanceo tarifario, puesto que las tarifas, Sedapal mencionaba que no habían sido reajustadas adecuadamente, porque hay un cálculo técnico que se llama el WACC, el costo promedio ponderado del capital para el accionista, que no había sido calculado adecuadamente. Entonces, hizo una revisión de sus cálculos e hizo caso al pedido de Sedapal. Es así que en diciembre de 2025 lanzó oficialmente el nuevo recálculo de balanceo tarifario para todas las empresas de agua a nivel nacional”, acotó.

Asimismo, el presidente del Directorio de Sedapal, quien asumió el cargo en diciembre del año pasado, informó que encontró la entidad con una disponibilidad de caja de 18 millones de soles.

Además, Obando Concha manifestó que Sedapal tiene planeado ejecutar una construcción de la planta de tratamiento de agua potable número tres en La Atarjea con los recursos adicionales obtenidos tras el aumento de las tarifas del servicio.

“Con este recurso tarifario se va a construir este año, la Petar 3 en La Atarjea. […] Tenemos dos plantas actualmente. La planta uno, que ya tiene como 60 años, la planta dos, que tiene más de 20 años, y se va a hacer la planta tres, cuya capacidad va a ser de 10 metros cúbicos por segundo, lo cual va a permitir tener agua almacenada para 5 millones más de limeños para los próximos 15 [y] 20 años. No se hace una planta desde hace más de 20 años, en esta gestión se va a ejecutar. […] Es una planta de tratamiento de agua y su tiempo de ejecución [es] tres años”, sostuvo.

Presidente del Directorio de Sedapal, Hugo Fernando Obando Concha. | Fuente: RPP

Denuncia que recibe advertencias de acciones en su contra por cambios en Sedapal

Hugo Fernando Obando Concha también señaló que ha recibido advertencias de acciones en su contra si realiza cambios en ciertas áreas de la institución que preside.

“Desde que yo llegué [a Sedapal], me puse a recibir mensajes anónimos vía mi Facebook [y] WhatsApp, indicándome que no mueva a tal personal y, básicamente, todo asociado a contrataciones, a logística, que ponga a tal profesional, a tal otro, etc. Incluso, como he hecho caso omiso a esas recomendaciones, ya me han llegado unos WhatsApps indicando que ahora van a salir protestas, medios de comunicación y diarios a protestar, justamente porque no he hecho caso”, indicó.

Sin embargo, pese a las advertencias, el presidente del directorio de Sedapal anunció que esta semana su gestión realizará dos nuevos cambios en el personal que labora en la empresa estatal.

“Hemos hecho la remoción del gerente general, hemos cambiado al gerente de recursos humanos y al gerente legal de la empresa. Esta semana va a haber dos cambios más. Y obviamente mucha gente no quiere salir de su estatus quo. Si seguimos de esa manera, que siguen creando puestos y siguen viviendo en la empresa y no mejoramos las redes de agua y desagües, en unos años vamos a tener otro Petroperú. En mi gestión voy a impedir que eso suceda”, aseveró.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis