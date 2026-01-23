Últimas Noticias
Senamhi advierte aumento fuerte de la temperatura y radiación UV en Lima y toda la costa hasta el 25 de enero

Se esperan temperaturas de entre 27°C y 36 °C en la costa central del país.
| Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En Lima Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre 28 °C y 33 °C, según los pronósticos. Sin embargo, en otros puntos de la costa los termómetros alcanzarán los 37 °C.

El verano golpea fuerte. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta naranja para Lima, Callao y gran parte de la costa por altas temperaturas, que en algunos lugares alcanzará los 37 grados centígrados.

A través de su página web oficial, el organismo detalló que las regiones Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes serán golpeadas por un marcado incremento de temperaturas, “de moderada a fuerte intensidad”. 

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta”, advirtió el Senamhi. “Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde”, agregó.

La alerta naranja del Senamhi estará vigente hasta el próximo domingo, 25 de enero.

Altas temperaturas en la costa peruana

Según los pronósticos del Senamhi, para este viernes, 23 de enero, se prevén temperaturas máximas entre 31 °C y 37 °C en la costa norte, entre 26 °C y 34 °C en la costa centro; y valores entre 26 °C y 31 °C en la costa sur. En Lima Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre 28°C y 32 °C.

En tanto, para el sábado, 24 de enero, se estiman temperaturas máximas entre 31 °C y 37 °C en la costa norte, entre 27 °C y 36 °C en la costa centro y valores entre 26 °C y 31 °C en la costa sur. En Lima Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre 28 °C y 33 °C.

Finalmente, para el domingo, 25 de enero, se pronostican temperaturas máximas entre 31 °C y 37 °C en la costa norte, entre 27 °C y 36 °C en la costa centro y valores entre 27 °C y 32 °C en la costa sur. En Lima Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre 28 °C y 33 °C.

