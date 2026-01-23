Corte de agua en Lima hoy 23 de enero: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 23 de enero?

Distrito SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy Motivo MANTENIMIENTO DE VALVULA DE CONTROL Localidades / Áreas afectadas Urbanización Leyendas

Urbanización Maranga 5ta Etapa

Urbanización Maranga 7ma Etapa

Urbanización Residencial Callao Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 23 de Enero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 23 de Enero, 10:00 pm

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Los Huertos de Tungasuca, Lote 38

Los Huertos de Tungasuca, Lote 40

Las Brisas de Tungasuca

Margaritas del Norte, I Etapa

Margaritas del Norte, 1ra Etapa

Margaritas del Norte, 2da Etapa

Asociación de Propietarios de Vivienda El Cedro

Asociación de Propietarios Villa Juanita

Asociación de Vivienda Dionicia Huamán

Asociación de Vivienda El Trébol de Chacra Cerro

Asociación de Vivienda Las Casuarinas de Tungasuca

Asociación de Vivienda Las Casuarinas del Norte

Asociación de Vivienda Las Gardenias de Tungasuca

Asociación de Vivienda La Floresta

Asociación Habilitación Urbana Residencial Zaragoza

Asociación Huertos de Tungasuca, María Reiche

Los Huertos de Tungasuca

Los Huertos de Tungasuca, Lote 45

Vivienda Los Huertos de Santa Rosa

Pueblo Centro Poblado Rural Chacra Cerro

Alameda del Pinar, I Etapa

Alameda del Pinar, 1era Etapa

Alameda del Pinar, 2da Etapa

Alameda del Pinar, 3ra Etapa

Bello Horizonte

Carabayllo, II Etapa

Carabayllo

Residencial Los Jardines

Terrazas Parc. B4-UC-10517

Las Terrazas Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 23 de Enero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 23 de Enero, 8:00 pm

Distrito LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Terrazas de Caraponguillo - 1ra Etapa

Urbanización Terrazas de Caraponguillo - 2da Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 23 de Enero, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 23 de Enero, 11:50 pm

Distrito LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Terrazas de Caraponguillo - 4ta Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 23 de Enero, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 23 de Enero, 8:00 pm