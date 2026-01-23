Corte de agua en Lima hoy 23 de enero: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 23 de enero?
MANTENIMIENTO DE VALVULA DE CONTROL
- Urbanización Leyendas
- Urbanización Maranga 5ta Etapa
- Urbanización Maranga 7ma Etapa
- Urbanización Residencial Callao
Viernes 23 de Enero, 10:00 am
Viernes 23 de Enero, 10:00 pm
- Los Huertos de Tungasuca, Lote 38
- Los Huertos de Tungasuca, Lote 40
- Las Brisas de Tungasuca
- Margaritas del Norte, I Etapa
- Margaritas del Norte, 1ra Etapa
- Margaritas del Norte, 2da Etapa
- Asociación de Propietarios de Vivienda El Cedro
- Asociación de Propietarios Villa Juanita
- Asociación de Vivienda Dionicia Huamán
- Asociación de Vivienda El Trébol de Chacra Cerro
- Asociación de Vivienda Las Casuarinas de Tungasuca
- Asociación de Vivienda Las Casuarinas del Norte
- Asociación de Vivienda Las Gardenias de Tungasuca
- Asociación de Vivienda La Floresta
- Asociación Habilitación Urbana Residencial Zaragoza
- Asociación Huertos de Tungasuca, María Reiche
- Los Huertos de Tungasuca
- Los Huertos de Tungasuca, Lote 45
- Vivienda Los Huertos de Santa Rosa
- Pueblo Centro Poblado Rural Chacra Cerro
- Alameda del Pinar, I Etapa
- Alameda del Pinar, 1era Etapa
- Alameda del Pinar, 2da Etapa
- Alameda del Pinar, 3ra Etapa
- Bello Horizonte
- Carabayllo, II Etapa
- Carabayllo
- Residencial Los Jardines
- Terrazas Parc. B4-UC-10517
- Las Terrazas
Viernes 23 de Enero, 12:00 pm
Viernes 23 de Enero, 8:00 pm
- Urbanización Terrazas de Caraponguillo - 1ra Etapa
- Urbanización Terrazas de Caraponguillo - 2da Etapa
Viernes 23 de Enero, 1:00 pm
Viernes 23 de Enero, 11:50 pm
- Urbanización Terrazas de Caraponguillo - 4ta Etapa
Viernes 23 de Enero, 8:00 am
Viernes 23 de Enero, 8:00 pm