Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Corte de agua en Lima hoy 23 de enero: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 23 de enero?

Distrito

SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy

Motivo
MANTENIMIENTO DE VALVULA DE CONTROL
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Leyendas
  • Urbanización Maranga 5ta Etapa
  • Urbanización Maranga 7ma Etapa
  • Urbanización Residencial Callao
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 23 de Enero, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 23 de Enero, 10:00 pm
Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Los Huertos de Tungasuca, Lote 38
  • Los Huertos de Tungasuca, Lote 40
  • Las Brisas de Tungasuca
  • Margaritas del Norte, I Etapa
  • Margaritas del Norte, 1ra Etapa
  • Margaritas del Norte, 2da Etapa
  • Asociación de Propietarios de Vivienda El Cedro
  • Asociación de Propietarios Villa Juanita
  • Asociación de Vivienda Dionicia Huamán
  • Asociación de Vivienda El Trébol de Chacra Cerro
  • Asociación de Vivienda Las Casuarinas de Tungasuca
  • Asociación de Vivienda Las Casuarinas del Norte
  • Asociación de Vivienda Las Gardenias de Tungasuca
  • Asociación de Vivienda La Floresta
  • Asociación Habilitación Urbana Residencial Zaragoza
  • Asociación Huertos de Tungasuca, María Reiche
  • Los Huertos de Tungasuca
  • Los Huertos de Tungasuca, Lote 45
  • Vivienda Los Huertos de Santa Rosa
  • Pueblo Centro Poblado Rural Chacra Cerro
  • Alameda del Pinar, I Etapa
  • Alameda del Pinar, 1era Etapa
  • Alameda del Pinar, 2da Etapa
  • Alameda del Pinar, 3ra Etapa
  • Bello Horizonte
  • Carabayllo, II Etapa
  • Carabayllo
  • Residencial Los Jardines
  • Terrazas Parc. B4-UC-10517
  • Las Terrazas
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 23 de Enero, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 23 de Enero, 8:00 pm
Distrito

LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Terrazas de Caraponguillo - 1ra Etapa
  • Urbanización Terrazas de Caraponguillo - 2da Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 23 de Enero, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 23 de Enero, 11:50 pm
Distrito

LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Terrazas de Caraponguillo - 4ta Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 23 de Enero, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 23 de Enero, 8:00 pm
Informes RPP

¿Inversión sin límites? Candidatos presidenciales invierten millones de soles en campañas por redes sociales?

En la actual campaña electoral, las redes sociales se han convertido en el escenario estratégico para la propaganda política. Entre los aspirantes a la presidencia que destinan fuertes cantidades de dinero a la pauta digital, destaca José Luna, de Podemos Perú, que proyecta invertir un millón de soles cada mes en el tramo final de su carrera hacia Palacio de Gobierno. Con más del 70 % de los peruanos conectados a estas plataformas, los partidos políticos han volcado sus recursos hacia el ecosistema digital para asegurar el voto de la población.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA