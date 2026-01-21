Corte de agua en Lima hoy 21 de enero: Distritos y horarios afectados

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 21 de enero?

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación Jamaica

Urbanización Asociación Virgen del Rosario

Urbanización Chalet San Agustín

Urbanización Chacra Cerro

Urbanización Chacracerro

Urbanización Los Chasquis

Urbanización Huaquillay

Urbanización Huaquillay II Etapa

Urbanización Primavera

Urbanización El Retablo

Urbanización El Retablo Cuarta Etapa

Urbanización San Agustín

Urbanización San Agustín Segunda Etapa

Urbanización Santa Luzmila Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 21 de Enero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 21 de Enero, 8:00 pm

Distrito EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Las Terrazas de Catalina Huanca Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 21 de Enero, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 21 de Enero, 8:00 pm

Distrito EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Las Terrazas de Catalina Huanca Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 21 de Enero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 21 de Enero, 11:50 pm