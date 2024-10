Hace 37 minutos

En el óvalo de Santa Anita el tránsito es reducido y todavía no hay presencia de transporte formal, pero sí combis que van desde Huaycán a La Parada o desde Huaycán hasta Acho. No obstante, todavía no se registra movimiento de el 'Chosicano', que va desde Chosica al Centro de Lima.