El amigo del mandatario indicó que se encuentra acompañando al presidente de manera "particular". | Fuente: Frecuencia Latina

Durante la visita del presidente Pedro Castillo a Washington D.C, en Estados Unidos, un equipo de Frecuencia Latina detectó la presencia de Segundo Sánchez Sánchez, un amigo del mandatario y dueño de la casa en la que suele organizar reuniones en el distrito de Breña.

Al ser consultado sobre su presencia en la gira internacional del presidente, Sánchez indicó que viajó a la capital estadounidense “como invitado” y parte del equipo que acompaña a Castillo.



“Yo me he venido particularmente. He venido a ver y organizar mientras llega el presidente, a ver el tema de seguridad”, precisó.



“Había muchas cosas que hacer en el hotel. He venido Con algunos paisanos que son de Cajamarca, hay mucha gente de Cajamarca así en Washington. No voy a participar en las reuniones pero vamos a ir a Nueva York también”, añadió.



MINISTROS DE SALUD Y ECONOMÍA PRESENTES

Quienes también se encontraban en el hotel en el que se hospeda el presidente son el ministro de Economía, Pedro Francke y el ministro de Salud, Hernando Cevallos. Este último señaló que se encuentra en el país vecino para tratar temas de salud internacionales y cómo frenar la pandemia de la COVID-19.

“Estamos interesados en recibir la mayor cantidad de aportes y apoyo en salud. Hay que ver primero cómo discutir la estrategia regional para enfrentar la pandemia en los distintos países de la OPS”, indicó a Latina.

NUESTROS PODCAST

90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna - Espacio Vital

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.