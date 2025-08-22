Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Áncash: expolicía es sentenciado a 16 años de cárcel por tocamientos a una menor en Casma

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Según la Fiscalía, la adolescente fue intervenida por Hugo Guevara cuando era policía en actividad. Al no tener sus documentos de identidad, fue trasladada a la comisaría de Casma, donde el efectivo aprovechó para realizarle tocamientos indebidos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Áncash
00:00 · 01:16
Además de la pena, el sentenciado deberá pagar 10 mil soles de reparación civil.
Además de la pena, el sentenciado deberá pagar 10 mil soles de reparación civil. | Fuente: Ministerio Público

El Poder Judicial sentenció a 16 años de cárcel al expolicía Hugo Guevara Quiñones por tocamientos indebidos a una menor de 17 años, en el distrito de Casma (región Áncash), informó el Ministerio Público del Santa.

Según la Fiscalía, la adolescente fue intervenida por Hugo Guevara cuando era policía en actividad. Al no tener sus documentos de identidad, fue trasladada a la comisaría de Casma.

Posteriormente, al quedar a solas con la menor, el hombre le realizó tocamientos indebidos y, luego, le exigió una suma de dinero para dejarla en libertad.

Al no contar con lo solicitado, el agente policial accedió a llevarla hasta su casa, donde la menor obtuvo el dinero para entregárselo. Sin embargo, cuando abordó nuevamente el vehículo para que le devolviera el celular, el policía volvió a realizarle tocamientos.

Además de la pena, el sentenciado deberá pagar 10 mil soles de reparación civil.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Áncash: recluso muere tras sufrir quemaduras en el penal de Cambio Puente en Chimbote

Un interno del penal de Cambio Puente, en Chimbote (región Áncash), murió tras sufrir graves quemaduras de segundo y tercer grado dentro del establecimiento penitenciario, informó la Defensoría del Pueblo.

El recluso fue identificado como Diego David Luna Guzmán (26), quien presentaba graves lesiones en el rostro y las manos. Fue atendido en el hospital La Caleta, pero finalmente falleció.

El director del penal de Cambio Puente, Walter Falla Baca, aseguró que el recluso se autolesionó, sin embargo, la madre del interno, Ingrid Gómez Sánchez, indicó que su hijo fue víctima de tortura como venganza tras la denuncia que hizo contra el director del penal y el jefe de seguridad, ya que el recluso ya había sido golpeado dentro del establecimiento penitenciario.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Áncash Casma

Más sobre Áncash

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA