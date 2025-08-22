Áncash: expolicía es sentenciado a 16 años de cárcel por tocamientos a una menor en Casma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Además de la pena, el sentenciado deberá pagar 10 mil soles de reparación civil. | Fuente: Ministerio Público

El Poder Judicial sentenció a 16 años de cárcel al expolicía Hugo Guevara Quiñones por tocamientos indebidos a una menor de 17 años, en el distrito de Casma (región Áncash), informó el Ministerio Público del Santa.

Según la Fiscalía, la adolescente fue intervenida por Hugo Guevara cuando era policía en actividad. Al no tener sus documentos de identidad, fue trasladada a la comisaría de Casma.

Posteriormente, al quedar a solas con la menor, el hombre le realizó tocamientos indebidos y, luego, le exigió una suma de dinero para dejarla en libertad.

Al no contar con lo solicitado, el agente policial accedió a llevarla hasta su casa, donde la menor obtuvo el dinero para entregárselo. Sin embargo, cuando abordó nuevamente el vehículo para que le devolviera el celular, el policía volvió a realizarle tocamientos.

Además de la pena, el sentenciado deberá pagar 10 mil soles de reparación civil.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Áncash: recluso muere tras sufrir quemaduras en el penal de Cambio Puente en Chimbote

Un interno del penal de Cambio Puente, en Chimbote (región Áncash), murió tras sufrir graves quemaduras de segundo y tercer grado dentro del establecimiento penitenciario, informó la Defensoría del Pueblo.

El recluso fue identificado como Diego David Luna Guzmán (26), quien presentaba graves lesiones en el rostro y las manos. Fue atendido en el hospital La Caleta, pero finalmente falleció.

El director del penal de Cambio Puente, Walter Falla Baca, aseguró que el recluso se autolesionó, sin embargo, la madre del interno, Ingrid Gómez Sánchez, indicó que su hijo fue víctima de tortura como venganza tras la denuncia que hizo contra el director del penal y el jefe de seguridad, ya que el recluso ya había sido golpeado dentro del establecimiento penitenciario.