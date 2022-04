Conceden gracias presidenciales a 20 personas privadas de la libertad

Luego de un proceso de revisión de expedientes, el gobierno publicó este jueves seis resoluciones supremas que conceden las gracias presidenciales de conmutación de la pena e indulto común a 20 personas privadas de la libertad.



Las normas legales llevan la firma del presidente de la República, Pedro Castillo, en el marco del ejercicio de su atribución presidencial. También suscribe las resoluciones el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina.



En este caso, las gracias presidenciales se conceden en el contexto de la Semana Santa, en línea con la política gubernamental en materia penitenciaria y en cumplimiento del anuncio realizado por el gobierno del presidente Pedro Castillo. Previamente a la medida, la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos revisó más de 450 expedientes y, luego, la Comisión de Gracias Presidenciales elevó su recomendación al presidente de la República.



Del grupo de 20 personas privadas de la libertad que reciben el beneficio, 16 son hombres y cuatro mujeres, quienes cumplen sus penas en los establecimientos penitenciarios Mujeres de Chorrillos, Jauja, Ancón II, Lurigancho, Huacho, Chiclayo, Chincha, Huancayo y Trujillo varones.



Asimismo, 13 casos corresponden a conmutación de la pena y siete a indulto común, los cuales cumplen con los supuestos y condiciones que establece el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS: madres con niños en establecimiento penitenciario y mayores de 60 años, e internos e internas con penas privativas de la libertad no mayores a cuatro años.

Reos primarios sin otras condenas



Las internas e internos que reciben las gracias presidenciales, además, son reos primarios y no registran condenas por otros delitos ni medidas de detención o requisitorias a nivel nacional; y el delito por el cual fueron sentenciados no tiene prohibición legal expresa, según información remitida por el Poder Judicial y el INPE.



El titular del Ministerio de Justicia, Félix Chero, sostuvo que las 20 gracias presidenciales concedidas hoy son parte de la primera etapa de un proceso que continuará en los próximos meses, enfocado en aquellas internas e internos que merezcan una gracia presidencial por razones humanitarias, de avanzada edad y por su situación de vulnerabilidad; además de su participación en el tratamiento penitenciario, su conducta durante el tiempo de reclusión y el grado de resocialización.



Aseguró además que no todos los delitos aplican a la propuesta de gracias presidenciales, como los casos de violación sexual a menores de edad, sicariato, terrorismo, tráfico ilícito de drogas en sus tipos agravados, extorsión, secuestros, entre otros de gran lesividad.

