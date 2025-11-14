Senamhi alertó sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra norte y centro

El fenómeno se registrará desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de noviembre, según el organismo público.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la ocurrencia de precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad en la sierra norte y centro de los departamentos de Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín.



El fenómeno se registrará desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de noviembre, según el organismo público.



De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 409 (nivel naranja) del Senamhi, se esperan acumulados entre 14 y 26 mm/día en la zona norte, y valores entre 10 y 20 mm/día en el centro. Además, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra central.



Recomendaciones

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h. Asimismo, se prevé lluvia dispersa y ligera hacia la costa norte.



Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.



Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.



El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.