Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Senamhi alertó sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra norte y centro

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h.
Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El fenómeno se registrará desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de noviembre, según el organismo público.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la ocurrencia de precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad en la sierra norte y centro de los departamentos de Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín.

El fenómeno se registrará desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de noviembre, según el organismo público.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 409 (nivel naranja) del Senamhi, se esperan acumulados entre 14 y 26 mm/día en la zona norte, y valores entre 10 y 20 mm/día en el centro. Además, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra central. 

Recomendaciones

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h. Asimismo, se prevé lluvia dispersa y ligera hacia la costa norte.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia. 

Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Indeci Lluvias en Perú Senamhi

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA