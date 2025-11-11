Activan alerta por lluvias intensas en Lima y otras 11 regiones del país: en Cajamarca reportan tres fallecidos

Las fuertes lluvias están causando estragos en distintas regiones del país. | Fuente: RPP

Las fuertes lluvias están causando estragos a nivel nacional. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado una alerta naranja de corto plazo por intensas precipitaciones en Lima y otras 11 regiones del país.

A través de su página oficial, el organismo advirtió que, según su pronóstico, en las próximas 24 horas, se prevén precipitaciones acumuladas de intensidad fuerte que “pueden producir aniegos e inundaciones pluviales”.

La alerta naranja contempla las regiones Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Madre de Dios, Pasco y Ucayali.

De acuerdo con el Senamhi, se prevén precipitaciones localizadas “de ligera a fuerte intensidad en gran parte de la sierra, con mayor intensidad en la sierra norte y centro, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento durante horas de la tarde y la noche”.

“Además, se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas sobre los 2800 m.s.n.m. y nieve por encima de los 4000 m.s.n.m. de la sierra centro y sur”, agregó.

Para las regiones de la selva, se pronostican lluvias y/o chubascos localizados “de ligera a moderada intensidad en la selva baja, y de ligera a fuerte intensidad principalmente en la selva alta”.

“Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, se presentarán desde la tarde de hoy (martes), extendiéndose durante la noche, madrugada y mañana del día siguiente”, indicó.

Finalmente, para los departamentos de la costa, se estima “lluvia dispersa de ligera a moderada intensidad en la costa norte durante la noche y/o horas de la madrugada”.



Tres fallecidos en Cajamarca

La corresponsal de RPP en Cajamarca informó que, en lo que va de la temporada de lluvias, se han reportado tres fallecidos, así como 110 damnificados en toda la región.

Fiorella Alvarado, directora de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca, detalló que los distritos más afectados por las fuertes precipitaciones son Cortegana, en la provincia de Celendín; Querocoto, en la provincia de Chota; y Catache, en la provincia de Santa Cruz.

“Son las zonas que tienen mayor cantidad de afectados y damnificados”, refirió la autoridad regional.

Los tres fallecidos fueron víctimas de rayos que cayeron durante tormentas eléctricas, detalló nuestra periodista.

Cabe mencionar que la temporada de lluvias en la región Cajamarca se extenderá hasta marzo de 2026.

