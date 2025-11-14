Alerta naranja en Lima y otras regiones del país por temperaturas “de moderada a fuerte intensidad”

Primavera cálida. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene activa una alerta naranja por temperaturas “de moderada a fuerte intensidad” en Lima y otras regiones del país.

A través de su página oficial, el organismo informó que la alerta naranja estará activa hasta este sábado, 15 de noviembre, a las 23:59 horas.

“Además, se esperan precipitaciones localizadas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, indicó el ente estatal.

El Senamhi advirtió que, debido a la escasa nubosidad hacia el mediodía, habrá un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV).

El organismo detalló que la alerta naranja está activa en las regiones Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco y Puno.



Pronósticos del Senamhi

En el marco de la alerta naranja, el Senamhi pronosticó que, para este viernes, 14 de noviembre, se prevén temperaturas máximas entre 16° y 29°C en la sierra centro y valores entre 17° y 29°C en la sierra sur.

En tanto, para el sábado, 15 de noviembre, se estiman temperaturas máximas entre 20 °C y 24°C en la sierra norte, entre 19° y 29°C en la sierra centro y valores entre 17° y 29°C en la sierra sur.

