Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

¡Hasta -19 grados °C! Emiten alerta naranja por frío extremo en varias regiones del país

Las bajas temperaturas golpearan ocho regiones del país.
Las bajas temperaturas golpearan ocho regiones del país. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi advirtió que las bajas temperaturas estarán acompañadas por ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 kilómetros por hora.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta naranja por frío extremo, con temperaturas que caerán hasta los -19 grados centígrados, en la sierra centro y sur del país.

A través de su página oficial, el organismo detalló que las bajas temperaturas golpearán las regiones Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna desde este lunes, 11 de agosto.

El Senamhi indicó que la alerta estará vigente hasta el miércoles, 13 de agosto, a las 23:59 horas.

Según el ente estatal, las bajas temperaturas estarán acompañadas de ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h.

¡Hasta -19 grados °C!

El Senamhi indicó que el lunes, 11 de agosto, “se prevén temperaturas mínimas cercanas a 0°C en localidades ubicadas por encima de los 2500 m s. n. m., alrededor de -3 °C en zonas sobre los 3200 m s. n. m., y valores próximos a -12 °C en áreas situadas por encima de los 3800 m s. n. m. en la sierra sur”.

En tanto, para el martes, se pronostican “temperaturas mínimas cercanas a 0°C en localidades ubicadas por encima de los 2500 m s. n. m., alrededor de -4 °C en zonas sobre los 3200 m s. n. m., y valores próximos a -16 °C en áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur”.

Finalmente, para el miércoles, 13 de agosto, se esperan “temperaturas mínimas cercanas a los -3 °C en zonas sobre los 3200 m s. n. m. en la sierra centro y valores próximos a los -19°C en áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur”.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Senamhi Invierno Frío extremo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA