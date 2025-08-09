¡Hasta -19 grados °C! Emiten alerta naranja por frío extremo en varias regiones del país

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta naranja por frío extremo, con temperaturas que caerán hasta los -19 grados centígrados, en la sierra centro y sur del país.

A través de su página oficial, el organismo detalló que las bajas temperaturas golpearán las regiones Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna desde este lunes, 11 de agosto.

El Senamhi indicó que la alerta estará vigente hasta el miércoles, 13 de agosto, a las 23:59 horas.

Según el ente estatal, las bajas temperaturas estarán acompañadas de ráfagas de viento con velocidades próximas a los 45 km/h.



¡Hasta -19 grados °C!

El Senamhi indicó que el lunes, 11 de agosto, “se prevén temperaturas mínimas cercanas a 0°C en localidades ubicadas por encima de los 2500 m s. n. m., alrededor de -3 °C en zonas sobre los 3200 m s. n. m., y valores próximos a -12 °C en áreas situadas por encima de los 3800 m s. n. m. en la sierra sur”.

En tanto, para el martes, se pronostican “temperaturas mínimas cercanas a 0°C en localidades ubicadas por encima de los 2500 m s. n. m., alrededor de -4 °C en zonas sobre los 3200 m s. n. m., y valores próximos a -16 °C en áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur”.

Finalmente, para el miércoles, 13 de agosto, se esperan “temperaturas mínimas cercanas a los -3 °C en zonas sobre los 3200 m s. n. m. en la sierra centro y valores próximos a los -19°C en áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur”.

