Sismo en Amazonas: Ciudadanos piden ayuda al gobernador Óscar Altamirano, pero este le cierra la puerta del carro y se va (video)

Un grupo de pobladores que se encontraba en la carretera Fernando Belaunde Terry, se acercaron al gobernador de Amazonas, Óscar Altamirano, para pedirle apoyo con trasbordos, pero la autoridad optó por cerrar la puerta de su camioneta y retirarse sin atender la solicitud.

“Aquí la gente de Pedro Ruiz está apoyando al traslado a la gente del Aserradero (caserío del distrito de Jamalca, provincia de Utcubamba), pero como gobierno regional acciones inmediatas. Lo que queremos es un bote que venga acá y traslade a esa gente, hay gente varada, hay niños al otro lado”, le reclamó uno de los pobladores.

Altamirano al escuchar esto intentó dar una respuesta breve, mientras revisaba su celular, pero el poblador le replicó que “como gobierno regional eso debió coordinar hace rato”. Esto generó que la autoridad regional cierre la puerta de la camioneta en la que se desplazaba y se marche.

Hasta el momento el gobernador regional de Amazonas no se ha pronunciado sobre el incidente, y en breve comunicación con RPP indicó que estaba viajando.

Ciudadanos varados piden ayuda

Más de 120 personas varadas en el Cuartel del Ejército del Perú en la Ciudad de Bagua Grande, piden a las autoridades regionales y al presidente Pedro Castillo ser trasladados a su destino final. Varias de ellas, se dirigen a Tarapoto y a Chachapoyas, según señalaron a RPP Noticias.

Yaseth Pardo Núñez, ciudadana afectada, entre lágrimas pidió a las autoridades vengan a su rescate porque los niños están en peligro ya que se pueden enfermar porque en la zona hay muchos zancudos y no tienen cómo protegerse.

"Uno de los comandantes del Ejército ha señalado que no están en peligro porque aquí no hay derrumbe ni hay colapso de río, sin embargo, eso no es cierto, porque ni siquiera tenemos agua, no tenemos letrinas temporales", señaló otra ciudadana varada, identificada como Cardina Gonzáles, quién se dirige a Moyobamba.

El gobernador Óscar Altamirano informó que recogen información en todas las zonas afectadas para actualizar el nivel de daños provocados por el sismo de magnitud 7,5 del domingo. Dijo que espera el gobierno declare en estado emergencia a la región.

