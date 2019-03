El sismo de 7.0 de este viernes causó deslizamiento de rocas en la vía costanera (Arequipa) en el tramo Mollendo-Islay | Fuente: RPP

Un sismo de 7.7 de magnitud con epicentro en Ecuador sacudió varias zonas del norte del Perú país la semana pasada. De forma similar, otro movimiento de 7.0 se sintió este viernes en el sur del Perú, con epicentro en Puno.

En el caso del movimiento de 7.7, si bien fue bastante fuerte, no se le consideró un terremoto porque no fue destructivo. El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó la semana pasada a RPP Noticias cuando se usaba esta denominación y pidió "no asociar el término con la magnitud".

"Por lo general nosotros asociamos este término cuando el sacudimiento de la tierra genera daños o pérdidas de vida, pero cuando solo sacude y genera alarma se dice solo temblor", explicó.

Fecha y Hora Local: 01/03/2019 03:50:38

Magnitud: 7.0

Profundidad: 270km

Latitud: -14.84

Longitud: -70.22

Intensidad: VI Azangaro

Referencia: 8 km al NO de Azangaro, Azangaro - Puno

Mapa: https://t.co/QjPqm5GpmJ — Sismos Perú IGP (@Sismos_Peru_IGP) March 1, 2019

Por otro lado, el investigador en Desastres de la Naturaleza Patricio Valderrama coincidió en que si bien el movimiento de 7.7. del viernes pasado fue "uno de los más fuertes que hemos tenido en Sudamérica en lo que va del año", no se le consideraba un terremoto.

Valderrama explicó que un terremoto es "destructivo" y que el sismo de 7.7 que se sintió en varios países no ha causado mayores daños. "Podemos tener un movimiento de magnitud 3.0 en superficie y te barre toda una ciudad", comentó. En ese caso, por más que sea solo de magnitud 3.0, se le consideraría un terremoto.

Entonces, ¿el movimiento de 7.0 de este viernes, con epicentro en Puno, es sismo o terremoto? Esto dependerá de si ha causado muertes o fuertes daños materiales, los cuales por ahora -afortunadamente- no han sido reportados. Por lo tanto, hasta el momento, solo podemos hablar de un sismo.