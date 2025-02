Solo el 15 % de casi mil institutos a nivel nacional se ha licenciado, afirma vocero de Asiees

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Según el vocero de Asiees, la iniciativa del Minedu “va a dilatar aún más los plazos de licenciamiento”. | Fuente: RPP

El gerente general de la Asociación de Institutos de Escuelas de Educación Superior (Asiees), Andrés Oblitas, mostró su preocupación sobre la nueva propuesta del Ministerio de Educación (Minedu) para modificar el reglamento de la Ley N° 30512. De acuerdo con su postura, la iniciativa del Minedu “va a dilatar aún más los plazos de licenciamiento” de los institutos a nivel nacional.

“Son más de 600 institutos que están operando actualmente, dictan clases, otorgan títulos a nombre de la Nación y no han reunido, no han cumplido y no han demostrado las condiciones básicas de calidad que todo estudiante merece recibir. En el caso de las universidades, con todas sus oportunidades de mejora, sí se redujeron. En el caso de los institutos, esto no ha sucedido, estamos hablando de 165 institutos de un total de 1100 que recién han sido licenciados”, expresó.

Asimismo, Oblitas señaló que, después de siete años desde que se dio el primer reglamento de la Ley N° 30512, “solo el 15 % de un total de casi mil instituciones a nivel nacional ha logrado” licenciarse.

“La brecha entre un estudiante que va a un instituto licenciado versus uno que no va a un instituto licenciado se va a ir incrementando. Y esto, lamentablemente, va a perjudicar al sector productivo en los próximos años”, acotó.

Además, el gerente general de Asiees dijo que “los institutos pedagógicos, que son en su mayoría públicos, son los que han podido generar este problema” relacionado con la modificación de la mencionada ley. De acuerdo con Oblitas, estos centros de estudios “no llegan ni a 100”.

“Son dos realidades distintas, los tecnológicos somos mayormente privados, los tecnológicos son públicos y deberíamos tener al menos una posibilidad de afrontar de alguna manera distinta para que no se perjudiquen unos por otros. […] Es un problema grave porque no hay infraestructura, no hay presupuesto y hay necesidad de nuevos profesores, pero también que sean educados en condiciones básicas de calidad”, acotó.

“El padre de familia no tiene cómo saber cuándo un instituto está licenciado o no”

En esa misma línea, el vocero de Asiees indicó que, si la modificación a dicho reglamento se ejecuta, todas las escuelas técnicas de educación superior no van a terminar de licenciarse en 40 años.

Para agilizar este proceso, Oblitas propuso que se aumenten los equipos de dirección de licenciamiento, que actualmente son 10, y que se reduzcan algunos requisitos que él considera que “están sobrando”.

“El año pasado aumentaron los equipos de siete a 10, había siete equipos en la dirección de licenciamiento, ahora hay 10. Esperamos que haya muchos más. El cálculo es sencillo, estamos hablando de 10 o 12 meses para poder licenciarte, en 40 años no vamos a acabar”, explicó.

“Lo que se requiere es mayores equipos y reducir los requisitos, pues hay requisitos que están sobrando, por ejemplo, te exigen nuevamente que presentes todo el tema de tu infraestructura a pesar de que ya tienes licencia de funcionamiento […] y de Indeci. Viene un equipo de infraestructura, que gran parte de tu expediente se dedica a revisar tu infraestructura, cuando tú ya has tenido que demostrar en la Municipalidad correspondiente que has cumplido con las condiciones”, agregó.

Por último, el representante de Asiees exhortó al Minedu a elaborar un calendario para agilizar los procesos de licenciamiento de las instituciones de educación superior técnica.

“El padre de familia no tiene cómo saber cuándo un instituto está licenciado o no porque el Ministerio no ha puesto un cronograma claro, que exija plazos como lo había”, concluyó.