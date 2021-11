Iván Lucich Larrauri, presidente ejecutivo de la Sunass | Fuente: RPP

El presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Iván Lucich Larrauri, expresó su preocupación por el "riesgo" que implicaría, a través de en un proyecto de ley del Presupuesto 2022, trasladar el dinero que aportan los usuarios de los servicios de agua potable y saneamiento al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Iván Lucich explicó que estos recursos tienen como objetivo restaurar las fuentes de agua, regular su flujo y controlar los sedimentos que ingresan a plantas potabilizadoras.



"Son recursos que los usuarios en todo nuestro país, a través de las 40 Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento, destinan para costear los proyectos que contribuyen a conservar y restaurar las fuentes de agua", precisó.

Advierte eventual alza de tarifas

Iván Lucich sostuvo si se aprueba la transferencia de recursos al Midagri los más de 20 acuerdos que existen hoy entre empresas de agua en nuestro país y las comunidades campesinas "se truncarían" y "generarían preocupación" en las comunidades y en más de 30 empresas que están en proyecto de implementación.



"Lo que ocurriría es que las empresas no puedan controlar la cadena de suministros de su principal insumo que es el agua cruda, no podría reducir los sedimientos, entonces incurrirían en mayores costos de potabilización porque el agua vendría más sucia (...) en el futuro las empresas solicitarían mayores tarifas e incluso tendrían que usar otras fuentes de agua si estas terminan degradadas e inutilizables y tendríamos, en caso de la costa, seguir esperando proyectos para trasvasar más agua", dijo.



Cabe recordar que el congresista de Somos Perú, José Jerí, planteó incluir en la Ley de Presupuesto 2022 la transferencia del fondo Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE-H), de las empresas de agua al Midagri.



"Estamos señalando que no se incluya octogésima octava disposición complementaria del proyecto de ley, que no se incluya, es lo que esperamos. No podemos transferir los recursos de la tarifa que pagan los usuarios de agua potable al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego", insistió Iván Lucich.



