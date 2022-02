Sunedu invocó al presidente a "elevar al Tribunal Constitucional" un recurso contra ley aprobada en el Congreso

El jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Oswaldo Zegarra, invocó al presidente Pedro Castillo a tomar medidas en contra de la ley que aprobó el Congreso para modificar la conformación del Consejo Directivo de dicha institución.

En diálogo con Nada está dicho por RPP Noticias, el funcionario señaló que estamos ante el riesgo de que la próxima semana "se ponga fin a una de las mejores reformas de Estado en el país en relación con la educación superior universitaria".

"Lamento mucho esta situación, pero, indudablemente, lo único que nos queda es hacerle frente", acotó.

En ese sentido, hizo un llamado al mandatario y a los ministros de Estado: "Quiero invocar al presidente de la Repúbica, al Consejo de Ministros que seguro mañana van a tomar una decisión importante sobre este tema y ojalá predomine el sentido de responsabilidad que el Estado tiene para mantener una política de Estado (de reforma educativa)".

Zegarra Rojas recordó que cuando coincidió con el jefe del Estado en la ceremonia de licenciamiento de la Universidad San Luis Gonzaga, el mandatario "mostró su satisfacción" por el logro de dicha casa de estudios, por lo que confía en que escuche su exhortación.

"Creo que el presidente va a escuchar esta invocación a nombre de la institución para que tome consciencia del grave riesgo que existe para la enseñanaza superior universitaria", el cual, dijo, se podría "perpetuar a traves de una Comisión de Educación que, a base de mentiras, ha presentado un proyecto que es totalmente inconstitucional".

"Ojalá el Gobierno haga suya esta inconstitucionalidad y la eleve al Tribunal Constitucional", indicó.

Reacción del Gobierno en suspenso

El último martes, el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la ley que modifica la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu.

De acuerdo a la norma, aquel estaría integrado por dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.

Pese a las críticas a esta iniciativa, ese mismo día el recién designado presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, descartó que el Ejecutivo vaya a observarla.

"No [vamos a observar la ley], yo creo que primero hay que sesionar en el Consejo de Ministros y discutirlo. Me parece que una ley no se saca de la noche a la mañana. Ha pasado por una comisión, esa comisión debatió y luego al pleno del Congreso", dijo.

Sin embargo, un día después se informó que el Consejo de Ministros realizará mañana viernes una sesión extraordinaria para evaluar de forma exhaustiva este tema.

Oswaldo Zegarra, jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.





