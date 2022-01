Pedro Castillo anunció que recorrerán las escuelas del país antes del inicio de clases presenciales. | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, Pedro Castillo, hizo este sábado un llamado a la población para realizar una movilización nacional destinada a encaminar una verdadera educación.

Durante su participación en la ceremonia de licenciamiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, indicó que es obligación del Estado emprender el desarrollo de los pueblos a través de la educación, y que no solo era un día de regocijo para la región del sur, "sino para todo el sistema universitario nacional".

"Hacemos un llamado al pueblo peruano para que hagamos una movilización nacional por encaminar una verdadera educación para el pueblo, estamos dejando claro que el Gobierno tiene que dar la cara al país, dar la cara al pueblo, a través de sus autoridades", manifestó.

En ese sentido indicó que la educación del pueblo salvará al país y que el compromiso es que los egresados de las universidades nacionales, como la San Luis Gonzaga de Ica, puedan competir de igual a igual con las demás casas de estudios del Perú y del mundo.

Recorrerán escuelas del país

Pedro Castillo también anunció que recorrerán el país con la finalidad de que las escuelas estén listas para iniciar las clases en el mes de marzo, con la finalidad de iniciar la presencialidad con seguridad para los estudiantes.

En otro momento, comentó que antes de llegar a la ceremonia de licenciamiento, sobrevoló la ciudad de Ica y pudo constatar la poca cantidad de árboles, indicando que es necesario invertir en la reforestación.

"Pero soy consciente que no se puede tener un pueblo bajo los árboles si no hay agua, vamos a hacer los esfuerzos para que los habitantes de la región de Ica tengan derecho al agua, los pueblos no pueden estar sin agua", aseguró.

Por último, añadió que el 84 % de la población está vacunada con la segunda dosis contra la COVID-19 y un considerable porcentaje de peruanos que ya se inmunizaron con la tercera dosis.

(Con información de Andina)





