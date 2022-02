Con personajes de superhéroes en los vacunatorios esperan generar confianza en los niños y niñas. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Diresa Tacna

Ante la baja asistencia de niños y niñas de 5 a 11 años en los vacunatorios de la ciudad de Tacna, el director regional de Salud, Oscar Galdós Rodríguez, anunció que implementaron nuevas estrategias para incentivar a los padres a que lleven a sus hijos a vacunarse.

Oscar Galdós explicó que decidieron eliminar el requisito de que los niños asistan a un determinado vacunatorio según el centro educativo donde están matriculados. Ahora permitirán que se vacunen en cualquier local. Con esta medida esperan incrementar la asistencia de los menores.

“No fue tan buena (la asistencia en los primeros días de la campaña), hemos tenido colegios en donde no se tuvo la acogida que debió ser, no hubo la aceptación. Hay un poco de resistencia por parte de los padres. Estamos dando las facilidades para que a partir de ahora se vacune de 5 a 11 años y sin ninguna restricción, no vamos a negar ninguna vacuna ningún niño”, dijo.

Otra estrategia que implementaron es que parte del personal de salud use disfraces de superhéroes como el Capitán América, Batman, Thor, entre otros, para que los niños tengan confianza de ir a vacunarse, explicó la directora de la Red de Salud, Maruja García Mamani.

“Con estos cambios hemos mejorado notablemente, hemos duplicado la asistencia en comparación con los primeros días. Hemos pasado del 1% al 7% de nuestra población objetivo, explicó.

En la región Tacna se espera inmunizar contra la Covid-19 a más de 42 mil niños de entre 5 y 11 años.

