Tiktoker que dañó árbol navideño de Chiclayo se pronuncia: "No fue un acto vandálico, fue un acto de indignación de toda la población"

"Solamente debí transmitir y mostrar lo que estaba pasando, pero me ganó la indignación de la población" Jordy Rioja, joven tiktoker chiclayano.

El joven tiktoker chiclayano Jordy Rioja dijo que no cometió un acto vandálico al arrancar la tela que adornaba el árbol navideño que se instaló en el parque principal de Chiclayo, región Lambayeque, sino que fue un acto de indignación por el mal estado de la decoración y porque la población está cansada de los problemas que hay en la ciudad.

En diálogo con el programa Ampliación de Noticias Regional (ADNr), dijo que el árbol era una burla para la ciudad, y por eso reaccionó así.

“Lo que pasa es que, como dicen las autoridades, que fueron actos vandálicos, pero en ningún momento fueron actos vandálicos, solo fue indignación de toda la población chiclayanana que estamos cansados, no solamente con el árbol, sino también en nuestra ciudad, porque siempre hay pistas rotas, desagües, basura que abunda, entonces la población reaccionó en el momento que yo estaba allí, grabando lo del árbol. Como verán, yo pedí disculpas porque sé que estuvo mal que yo arranque algo, esa telita, pero no solo fui yo, fueron varios, porque todos estaban cansados de eso y entonces salí de control porque yo estaba muy indignado con lo que estaba pasando”, indicó.

El joven influencer de 26 años reconoció que incurrió en un error al haber actuado de esa manera.

“Yo ya pedí disculpas, las disculpas del caso. Cuando yo salí a hablar, dije que estuvo mal la acción que yo hice. Solamente debí transmitir y mostrar lo que estaba pasando, pero me ganó la indignación de la población”, precisó.

Jordy anunció que cuando terminen de adornar el árbol irá hacia el lugar y volverá a hacer una transmisión para resarcir el daño que ocasionó.

“Claro que sí, eso es lo que yo pedía y también no solo el árbol, también para pedir que mejoren nuestra ciudad, una ciudad de basura, una ciudad destruida, que gestión tras gestión nadie lo lo arregla, que es la ciudad vista por todo el mundo, por el Papa y nadie se pone las manos para poder hacerlo”, agregó.

Hay que precisar que por “vandalizar” el árbol navideño, el pasado 8 de diciembre, en horas de la noche, el joven tiktokero fue detenido y permaneció arrestado por 24 horas en la Comisaría de César Llatas. Luego recuperó su libertad, pero afrontará una denuncia penal por daños y perjuicios a la propiedad pública.

Empiezan a remodelar árbol navideño

Mientras tanto, este viernes en la mañana se inició desde muy temprano la decoración del árbol con mallas verdes y adornos navideños distintos, y además se reforzó con soldadura toda la estructura de fierro.

Sin embargo, se ha programado también una sesión de concejo donde los regidores le pedirán explicaciones a la alcaldesa, Janet Cubas, sobre la instalación de este árbol navideño que generó enormes críticas y descontento en la población en los últimos días.