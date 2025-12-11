Tiktoker Jordy Rioja fue liberado tras ser detenido por vandalizar árbol de Navidad de Chiclayo: “Sé que estuvo mal lo que hice”

"Sé que estuvo mal lo que hice, pero llegué hasta ese punto porque ya no podía callar", dijo el tiktoker en sus redes sociales. | Fuente: RPP

El tiktoker Jordy Rioja fue liberado luego de ser detenido por los efectivos de la Comisaría PNP César Llatas tras ser acusado de vandalizar el árbol de Navidad instalado por la Municipalidad de Chiclayo en el parque principal de la ciudad.

A través de su cuenta de TikTok, el joven de 26 años pidió disculpas públicas por sus actos y agradeció a sus seguidores y las personas que le brindaron su apoyo durante su detención e hicieron posible su liberación.

“Ante todo, quiero pedir disculpas públicas, primero que nada, a mis seguidores y agradecer a las personas que estuvieron conmigo apoyándome en todo momento. Sé que estuvo mal lo que hice, pero llegué hasta ese punto porque ya no podía callar y fue la voz como todo chiclayano de que no se burlen más de nosotros”, señaló.

Asimismo, el creador de contenido se refirió a otros problemas que afronta la ciudad, como la falta de mantenimiento en las pistas, el recojo de basura, entre otros.

“No solamente por el árbol, sino por las pistas con hueco, basura, desagüe que abundan en la ciudad y nuestras autoridades no hacen nada sobre ese hecho. Espero que todo cambie y que todo Chiclayo no permita este tipo de cosas, porque somos un pueblo de paz, somos un pueblo de amistad y sé que se va a lograr”, acotó.

Cabe precisar que, la Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo dispuso iniciar un proceso de investigación por 60 días contra Jordy Rioja. Sobre ello, en otro video de TikTok, el abogado del joven, quien se identificó como Carlos Lazo, señaló que los actos del joven recién serán evaluados si son considerados faltas o delitos.

“Estamos en una investigación preliminar y las investigaciones que se realizaban urgentes y apremiantes determinaron que lo que se había hecho solamente era un acto de daños y que estos recién van a ser valorados para poder determinar si realmente son faltas o un delito”, aseveró.

Alcaldesa de Chiclayo asegura que "aún no se ha culminado" con instalación de árbol

La alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, señaló que el árbol colocado por su gestión en el parque principal de la ciudad no estaba terminado de decorar.

“Me ratifico en que está bonito y aún no se ha culminado, vamos a culminarlo. No hemos culminado ni con el árbol ni con el parque. Estamos trabajando. Cómo no me voy a reafirmar si estamos haciendo un esfuerzo para que esté mejor presentado que años anteriores. Aún no hemos culminado. No hemos tenido una ceremonia tradicional, como acostumbramos, para hacer un encendido de luces”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, la autoridad edil rechazó las acciones de Jordy Rioja, creador de contenido acusado de atentar contra la infraestructura.

“Mire qué ha desencadenado esta vez. ¿Qué pretendemos? ¿Qué se desencadene otro acto vandálico de mayor dimensión? Aquí hay que hacer un alto. Esto no se puede repetir y no se va a repetir en Chiclayo”, señaló.