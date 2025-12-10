Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Lambayeque: tiktoker es intervenido por atentar contra árbol navideño del parque principal de Chiclayo

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El joven creador de contenido transmitió en vivo mientras instigaba a dañar la estructura navideña instalada en la plaza principal. La Policía lo detuvo y la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, presentó una denuncia.

Lambayeque
00:00 · 01:10
El joven tiktoker fue intervenido por personal de la Policía Nacional y trasladado a la comisaría César Llatas.
El joven tiktoker fue intervenido por personal de la Policía Nacional y trasladado a la comisaría César Llatas. | Fuente: RPP

El tiktoker Jordy Rioja fue intervenido por la Policía Nacional luego de atentar contra parte del decorado del árbol navideño colocado por la Municipalidad de Chiclayo en el parque principal de la ciudad.

Las acciones del joven fueron transmitidas en vivo a través de sus redes sociales. En las imágenes, se ve al influencer criticando el decorado del árbol para -posteriormente- incitar a sus seguidores a atentar contra él.

Tras ello, Rioja fue intervenido por personal de la Policía Nacional y trasladado a la Comisaría PNP César Llatas.

Por su parte, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, también se ha acercado a la dependencia policial para colocar la denuncia correspondiente.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Árbol navideño amaneció sin decoración

Este miércoles, la estructura del árbol navideño amaneció sin sus adornos. Hasta el momento, se desconoce quién retiro la decoración del monumento navideño.

Asimismo, los amigos de Rioja han anunciado que realizarán una protesta por la intervención policial del tiktoker.

Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Chiclayo ha convocado a una conferencia de prensa en las próximas horas para brindar mayores detalles del incidente.

Así amaneció el árbol navideño.
Así amaneció el árbol navideño. | Fuente: RPP
Te recomendamos
Informes RPP

¿El oro vale más que la vida?: El rostro de la minería ilegal en el Perú

El asesinato de 13 trabajadores en Pataz, en la sierra de La Libertad, puso en evidencia el rostro más violento de la minería ilegal. Una economía que crece en silencio, moviendo miles de millones de dólares, pero dejando a su paso muerte, contaminación y comunidades enteras marcadas por la ausencia del Estado. Conoce cuánto mueve esta actividad, por qué se expande y qué riesgos representa para el país en el siguiente informe de Geraldine Hernández.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Lambayeque Chiclayo Navidad Tiktoker

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lambayeque

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA