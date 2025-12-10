Lambayeque: tiktoker es intervenido por atentar contra árbol navideño del parque principal de Chiclayo

El joven tiktoker fue intervenido por personal de la Policía Nacional y trasladado a la comisaría César Llatas. | Fuente: RPP

El tiktoker Jordy Rioja fue intervenido por la Policía Nacional luego de atentar contra parte del decorado del árbol navideño colocado por la Municipalidad de Chiclayo en el parque principal de la ciudad.

Las acciones del joven fueron transmitidas en vivo a través de sus redes sociales. En las imágenes, se ve al influencer criticando el decorado del árbol para -posteriormente- incitar a sus seguidores a atentar contra él.

Tras ello, Rioja fue intervenido por personal de la Policía Nacional y trasladado a la Comisaría PNP César Llatas.

Por su parte, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, también se ha acercado a la dependencia policial para colocar la denuncia correspondiente.

Árbol navideño amaneció sin decoración

Este miércoles, la estructura del árbol navideño amaneció sin sus adornos. Hasta el momento, se desconoce quién retiro la decoración del monumento navideño.

Asimismo, los amigos de Rioja han anunciado que realizarán una protesta por la intervención policial del tiktoker.

Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Chiclayo ha convocado a una conferencia de prensa en las próximas horas para brindar mayores detalles del incidente.

Así amaneció el árbol navideño. | Fuente: RPP