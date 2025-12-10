Caso Jordy Rioja: ¿qué se sabe de la detención del tiktoker que atentó contra el cuestionado árbol navideño instalado en Chiclayo?

Familiares del joven influencer chiclayano Jordy Rioja llegaron hasta la Comisaría PNP César Llatas, para exigir la libertad del conocido tiktoker, quien fue intervenido el último martes en horas de la noche, por presuntamente atentar contra el árbol navideño instalado en el parque principal de la ciudad.

Naomi Rioja, hermana del joven dijo que el influencer fue detenido injustamente, cuando solo protestaba, por el mal estado del árbol navideño, en el parque principal de la ciudad.

“Estamos acá porque hacen una injusticia. Lo agarran como si fuera un delincuente y lo quieren denunciar por vandalismo, cuando no es así, mi hermano es un padre de familia, que sale adelante por su hijo, tiene familia. Él no ha hecho nada, lo quieren acusar de algo que no es. Ha venido un señor ha jalado una pita, y porque él es conocido le quieren echar la culpa a él”, expresó.

Del mismo modo, otros compañeros -también tiktokers- llegaron hasta la dependencia policial para pedir su libertad, porque resaltaron que esto atenta contra la libertad de expresión de los chiclayanos, sobre el pésimo estado en que se ha adornado el parque principal.

Sin embargo, sobre Jordy Rioja pesa una denuncia formal por los presuntos delitos de vandalismo e incitación a la violencia, formulado por la propia alcaldesa de la ciudad, Janet Cubas, quien llegó en horas de la noche hasta la comisaría en mención, junto con un grupo de funcionarios, para presentar la denuncia específica tras este atentado.

La autoridad edil evitó pronunciarse sobre este incidente; sin embargo, quien sí habló sobre el tema fue el gerente municipal, Carlos Paredes, quien dijo que ya la policía será quien investigue el presunto vandalismo que se cometió contra el árbol navideño.