Tomás Gálvez: "Tiene que terminar la confrontación" en la Fiscalía "porque está deteriorando a la institución"

Tomás Gálvez brindó declaraciones exclusivas a RPP poco después de que fuera nombrado este lunes como fiscal de la Nación interino por la Junta de Fiscales Supremos tras la suspensión de su antecesora, Delia Espinoza, por seis meses.



Durante la entrevista, Gálvez Villegas explicó que la Junta de Fiscales Supremos acordó “que se tiene que trabajar de una manera más armónica” para “encontrar consensos”.



“Tiene que terminar el enfrentamiento, la confrontación, no podemos seguir así, porque eso es lo que está deteriorando a la institución y también nos está deslegitimando en la sociedad”, dijo.

Cuando se le consultó si expulsará a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, de ocupar el más alto cargo en el Ministerio Público, tal como afirmó hace una semanas, Tomás Gálvez sostuvo que se realizará el “análisis” que corresponda.



“Vamos a evaluar y hacer el diagnóstico y, en función a eso, con criterios subjetivos, se tendrá que tomar la decisión”, remarcó.

En otro momento, el fiscal de la Nación interino consideró que, en los últimos dos años, “desgraciadamente”, el sistema de justicia, incluido el Ministerio Público, “ha experimentado una especie de politización” de su labor.

“También la política se ha judicializado un tanto y eso no lo podemos negar”, expresó.

Tomás Gálvez también respondió a sus críticos que señalan que la presunta organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto' se apoderado de la Fiscalía de la Nación con su designación: “No he tenido ni tengo nada que ver con 'Los cuellos blancos'. Eso ha quedado totalmente determinado. Ese caso se ha archivado completamente”.

De acuerdo con el Ministerio Público, ‘Los cuellos blancos del puerto’ es una red ilegal conformada por jueces, fiscales, empresarios y exmiembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y que tenía como finalidad obtener y ejercer el control sobre las instituciones del sistema de administración de justicia para sus propios intereses.