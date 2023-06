Trabajos de restauración en templos y zonas arqueológicas encuentran "trabas" en el sector público

Arqueología "Vamos a estudiar estas técnicas sismo resistentes tradicionales", dijo la representante de Getty

Trabajos de restauración en templos y monumentos arqueológicos | Fuente: RPP

La directora de proyectos de conservación del Getty Conservation Institute (EE.UU.), Claudia Cancino, destacó el trabajo de investigación y recuperación de templos y monumentos de Cusco y Lima de la mano del Ministerio de Cultura. Sin embargo, el congresista Edward Málaga denunció que iniciativas de este tipo encuentran trabas por parte de gobiernos locales, regionales y Gobierno central.

Técnicas sismo resistentes tradicionales

La arquitecta Claudia Cancino precisó al programa Ampliación de Noticias que el Getty Conservation Institute se asoció con el Estado peruano, a través del Ministerio Cultura, hace 13 años, para poder diseñar técnicas de estabilización sismo resistentes para edificaciones históricas de tierra.

"El Perú tiene una gama de diferentes tecnologías en tierra, que es impresionante a nivel mundial, entonces somos muy conocidos por eso, pero también vivimos en una zona sísmica. Todos hemos visto cómo sufren los monumentos y las zonas arqueológicas, ya sea por los sismos o el cambio climático. Entonces, el Getty está comenzando a trabajar qué medidas se pueden tomar para que las edificaciones de tierra sean sismo resistentes", dijo.

Claudia Cancino destacó el bagaje y conocimiento de la tecnología tradicional en la época prehispánica y colonial en el Perú. Recordó también que el virrey Conde de Superunda hizo la primera norma de construcción antisísmica para las edificaciones de Lima.

"El Getty dijo vamos a estudiar estas técnicas sismo resistentes tradicionales para aplicarlas a los monumentos históricos a través de un proyecto de conservación. Hemos trabajado con profesionales de la University College London, con la University of Bath. Actualmente estamos trabajando con la Universidad del Miño de Portugal, que son especialista en ingeniería de la conservación, hemos hecho modelos de análisis de elementos finitos, hemos identificado cuatro edificios tipo", afirmó.

Claudia Cancino indicó que estos edificios son la Iglesia de Kuñotambo, en la provincia de Acomayo, Cusco; la Catedral de Ica, el Hotel Comercio, en el Centro Histórico de Lima y la Casa Arones, en el Centro Histórico del Cusco.

"Se ha trabajado con los ingenieros para probar que estas técnicas tradicionales que inventaron nuestros antepasados funcionan y que se pueden utilizar dentro de los códigos y normas internacionales. Entonces, en estas cuatro edificaciones hicimos todos los estudios. Y para el caso de la Iglesia de Kuñotambo hicimos el expediente técnico en colaboración con la Dirección Desconcentrada del Cusco. La obra se inició el 2017 y se inauguró el 2019", expresó.



"Distintas trabas"

El parlamentario Edward Málaga aseguró que iniciativas de conservación de organizaciones extranjeras encuentran "distintas trabas" en los gobiernos locales, regionales y Gobierno central.

"Lo que tenemos que destacar y ha pasado muchas veces que una ciudadana como la arquitecta Cancino, que trabaja mucho tiempo fuera, tiene una expertiz muy reconocido a nivel mundial, que puede aportar mucho y sin embargo tiene dificultades para ayduar a nuestra patrimonio cultural", aseguró.



Para Edward Málaga estas dificultades están relacionadas con "la mentalidad en el Estado peruano de poner problemas y no soluciones" y que las normas impiden facilitar el avance de los proyectos o que en el sector Cultura no hay el suficiente presupuesto.



"Uno le puede pedir muchas cosas al ministro o ministra de Cultura, pero casi siempre la respuesta será no hay dinero o no hay fondos. Ahí viene el aporte de alguien que viene con fondos, viene con expertos de talla mundial y no le pueden decir que no. El Instituto Getty es un instituto al que gobiernos de todo el mundo piden ayuda. Le están diciendo que no en muchos casos", sostuvo.



Edward Málaga consideró que hay "un problema de mentalidad" cuando muchas veces un experto viene del exterior para trabajar del país no es bien recibido por parte de gente que labora en el sector. "La idea es entender que en el mundo globalizado tenemos que aprovechar todas las oportunidades que nos den desde adentro y desde afuera", agregó.

"Por ejemplo el proyecto de la Iglesia de Kuñotambo ha sido trabajado efectivamente con la DDC Cusco y con el Ministerio de Cultura, pero ha tenido que superar ciertos obstáculos. El tema de Catedral de Ica no había fondos y ahora el gobernador de Ica, a quien saludamos desde aquí, se ha comprometido gracias a la gestión congresal a poner los 23 millones para recuperar la Catedral de Ica, una ciudad sin catedral desde hace 16 años", manifestó.

Asimismo, Edward Málaga solicitó al Ministerio de Cultura intentar "ir más adelante" para resolver problemas burocráticos cuando hay organizaciones que buscan apoyar en la restauración de iglesias y monumentos del país.