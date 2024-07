Agencia de la OMS clasifica al talco como "probablemente cancerígeno" para los humanos

EP32 | La verdad sobre los alimentos y el cáncer

La aplicación de vitamina C a la vena; el uso de bicarbonato para alcalinizar la sangre y combatir células malignas; y el efecto de la leche en el cáncer o el azúcar como alimento de las células cancerígenas siguen siendo tema de discusión en pacientes o familiares con cáncer. Frente a esto, la evidencia científica es la mejor herramienta para confiar. En este episodio: la verdad desde la ciencia de estas prácticas, alimentos y cuidados en la dieta y el cáncer. Invitado: Robinson Cruz - nutricionista especialista en Nutrición Clínica, en Bioquímica aplicada a la Nutrición y en Nutrición Oncológica por la Sociedad Brasilera de Nutrición Oncológica. Director del Instituto IIDENUT. Presidente del Comité Internacional para la elaboración de consensos y estandarización en Nutriología (CIENUT) . Autor y editor de 18 libros. Editor en jefe de revista indizada RENUT. Referencias: Libro Preguntas y respuestas de nutrición en cáncer por Robinson Cruz y Andrea Windmueller Intravenous vitamin C in the supportive care of cancer patients: a review and rational approach. Klimant E, Wright H, Rubin D, Seely D, Markman M. Curr Oncol. 2018 Apr;25(2):139-148. doi: 10.3747/co.25.3790. Epub 2018 Apr 30. PMID: 29719430; PMCID: PMC5927785. Ganoderma Lucidum (Reishi Mushroom) and cancer. Unlu A, Nayir E, Kirca O, Ozdogan M. J BUON. 2016 Jul-Aug;21(4):792-798. PMID: 27685898.