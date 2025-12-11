Tres helicópteros Black Hawk donados por Estados Unidos llegaron a Pucallpa para reforzar la lucha contra el narcotráfico

Tres helicópteros Black Hawk llegaron este miércoles 10 de diciembre a la ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali, como parte de la cooperación antinarcóticos entre Perú y Estados Unidos.

Se trata de los modelos UH-60 Black Hawk, que son parte de una flota de nueve helicópteros donados por el Gobierno estadounidense, pues una primera flota de tres helicópteros llegó a la ciudad en mayo pasado.

Con la llegada de esta cuadrilla a la Base Policial de Pucallpa, la Policía Nacional ya cuenta con seis helicópteros destinados a reforzar la capacidad operativa en la lucha contra el narcotráfico, según destacó un portavoz de la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Lima, de la Embajada de Estados Unidos.

El funcionario explicó, en una mesa redonda con medios de comunicación peruanos, que la entrega de los helicópteros es gradual, pues un tercer lote llegará el próximo año para completar la flota.

También detalló que el acuerdo comprende la capacitación de los pilotos, tripulantes y técnicos; así como el mantenimiento de la flota, con el objetivo de que el país asuma el control total de los helicópteros en los próximos años.

🚁🇺🇸 Llegó el segundo grupo de helicópteros Black Hawk entregados por Estados Unidos para reforzar las capacidades del Perú en la lucha contra el narcotráfico.

Juntos, somos más fuertes.

“Estamos en un periodo de transición de cinco años de transferir gradualmente al Perú la plena responsabilidad operativa, administrativa y financiera de esta flota. Estados Unidos continuará brindando la capacitación, mantenimiento y el apoyo necesario para estas operaciones importantes”, comentó.

La embajada estadounidense indicó que una segunda clase de mecánicos está por culminar, y una tercera iniciará en enero de 2026, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de los helicópteros.

Más de 35 300 hectáreas de cultivos ilícitos fueron erradicadas en 2025

En lo que va del año, la cooperación estadounidense a las autoridades peruanas ha permitido erradicar más de 35 374 hectáreas de cultivos ilícitos de coca, una cifra que equivale cada 50 000 canchas de fútbol o el tamaño aproximado de la región Iquitos.

Los operativos de erradicación se han centrado en las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y Amazonas.

“Es un número supergigante, es impresionante nada más por Perú”, precisaron desde la Embajada de Estados Unidos, tras complementar que, en más de 40 años de cooperación, la erradicación de hectáreas ha sido de más de 483 000 hectáreas, que representan cinco veces la ciudad de Nueva York.

Para este 2025, la inversión antinarcóticos de Estados Unidos en Perú fue de más de 25 millones de dólares, para labores de erradicación de cultivos ilícitos de coca y apoyo aéreo para los operativos de interdicción.

“INL también fortaleció la capacidad institucional del Perú, invirtiendo más de un millón de dólares para capacitar a más de 4.000 policías, funcionarios de aduanas y otros especialistas dedicados a combatir el crimen organizado y los narcóticos ilícitos”, destacaron.

La inestabilidad política que atraviesa del Perú, con cambios de presidentes y de ministros, no ha afectado la colaboración entre ambos gobiernos, dado que la erradicación de cultivos ilícitos es una prioridad compartida, a pesar de los cambios que también ha habido en la Casa Blanca.

“Este tipo de trabajo ha estado continuando por más de cuarenta años. Obviamente, el cambio de presidente, cambio de administración, ha cambiado algunas políticas, etcétera. Pero en el tema de erradicación, nuestros socios en el gobierno de Perú han continuado su trabajo”, finalizaron.