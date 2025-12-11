Tensión Washington-Caracas: lo que sabemos del petrolero interceptado frente a las cosas venezolanas

Estados Unidos escala sus presiones a Venezuela y ataca de forma directa una de las principales fuentes de ingresos de Caracas.

El más reciente capítulo de la tensión llegó el miércoles 10 de diciembre, cuando el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció que sus Fuerzas Armadas incautaron un barco petrolero frente a las costas venezolanas.

Los hechos tuvieron lugar en momentos en que Washington consolida su mayor presencia militar en la región en décadas, en medio de la llamada ‘Operación Lanza del Sur’.

Desde el pasado agosto, EE. UU. inició el despliegue naval de gran envergadura y desde septiembre ha matado al menos 87 personas en ataques contra una veintena de supuestas narcolanchas en el Caribe y Pacífico oriental, mientras justifica una lucha contra el narcotráfico y en la que señala como a uno de los principales responsables al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles. Caracas rechaza las acusaciones y denuncia un intento de EE. UU. por derrocarlo.

Ahora, la incautación de un buque con crudo por parte de EE. UU. en la zona es un movimiento inusual que acorrala aún más al Gobierno venezolano.

1-¿Cómo se produjo la incautación del petrolero?

Un video de 45 segundos publicado por la Fiscal General Pam Bondi mostró dos helicópteros acercándose a un buque y a individuos armados vestidos con uniforme militar.

Los hombres descendieron con cuerdas rápidas desde uno de los helicópteros que participaron en la operación, mientras este se encontraba a pocos metros de la cubierta.

Más adelante, en las imágenes se puede observar a los miembros de la Guardia Costera moviéndose por la superestructura del buque con las armas desenfundadas.

No hubo resistencia por parte de la tripulación, tampoco muertos ni heridos. Bondi confirmó que la incautación fue realizada en colaboración con el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera, con el apoyo del Ejército de EE. UU.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato con la agencia de noticias AP, aseguró que los miembros de la Guardia Costera fueron trasladados hasta allí desde el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo y que recientemente fue desplegado al Caribe como parte de la denominada ‘Operación Lanza del Sur’, a la que se suman varios buques de guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, elevando la tensión entre Washington y Caracas. | Fuente: EFE

2-¿Por qué EE. UU. apuntó contra esa embarcación?

La embarcación fue identificada con el nombre Skipper y transportaba petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA. Anteriormente, estuvo vinculado con el contrabando de petróleo iraní.

La embarcación viajaba con la bandera de otra nación latinoamericana en la que no estaba registrada, con destino a Asia, según señalaron fuentes citadas por ‘The New York Times’. Y posteriormente, la autoridad marítima de Guyana afirmó que Skipper enarbolaba falsamente la bandera de su país.

Según la fiscal Bondi, el petrolero se había utilizado para transportar “petróleo sancionado” procedente de Venezuela e Irán.

"Acabamos de incautar un petrolero en las costas de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho (...) Durante varios años, el petrolero ha sido sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”, escribió la fiscal.

El barco partió de Venezuela alrededor del 2 de diciembre con cerca de 2 millones de barriles de crudo pesado, aproximadamente la mitad pertenecientes a una importadora estatal cubana de petróleo, según documentos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, proporcionados bajo condición de anonimato por no tener autorización para compartirlos.

El Skipper se conocía anteriormente como M/T Adisa, según datos de seguimiento del buque. Y el Adisa fue sancionado por Estados Unidos en 2022 por acusaciones de pertenecer a una sofisticada red de petroleros clandestinos que contrabandeaban crudo en nombre de la Guardia Revolucionaria de Irán y el grupo militante Hezbolá del Líbano.

De hecho, la incautación se produjo tras la orden–emitida hace dos semanas– por parte de un juez de Estados Unidos, por sus presuntos vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington y que durante años el Departamento de Justicia ha estado investigando.

Si bien señaló que la incautación no responde a los vínculos del navío con el Gobierno venezolano, este es sin duda un fuerte golpe económico para la Administración de Maduro y sus aliados.

3-¿Cuál es la respuesta de Venezuela y sus aliados?

El Gobierno de Nicolás Maduro calificó lo ocurrido como “un robo flagrante” y un “acto de piratería internacional”. Asimismo, advirtió que denunciará el hecho ante instancias internacionales como un “grave crimen internacional”.

"Este nuevo acto criminal se suma al robo de Citgo, importante activo del patrimonio estratégico de todos los venezolanos, arrebatado mediante mecanismos judiciales fraudulentos y al margen de cualquier norma", señaló la Cancillería venezolana en un comunicado, en alusión a la filial de la estatal PDVSA en EE. UU., cuya venta fue aprobada por un juez en ese país en una subasta organizada por el tribunal para pagar a los acreedores del país latinoamericano.

Este jueves, el Kremlin informó que en una llamada el presidente ruso, Vladimir Putin, expresó su respaldo a Nicolás Maduro y su Gobierno.

Además, en un comunicado, la Presidencia rusa señaló que Putin y Maduro habían expresado su deseo de implementar su acuerdo de asociación estratégica e implementar varios proyectos conjuntos relacionados con la economía y el sector energético.

La respuesta de Cuba también llegó este jueves. El presidente Miguel Díaz-Canel condenó “enérgicamente” la incautación que también tildó de “acto de piratería”.

“Ello constituye un acto de piratería, violatorio del Derecho Internacional y una escalada en la agresión contra ese hermano país (...) Denunciamos de manera contundente la escalada agresiva del Gobierno de EE. UU. contra Venezuela”, apuntó el mandatario cubano mediante sus redes sociales.

Entretanto, la Embajada de Irán en Caracas también condenó la acción como una "grave violación de las leyes y normas internacionales" en una publicación en X este jueves.

4-¿Qué hará Estados Unidos con el petrolero incautado?

Al ser interrogado sobre qué pasaría con el petróleo a bordo de la embarcación, Donald Trump respondió: "Bueno, supongo que nos lo quedamos".

El líder de la Casa Blanca ha planteado reiteradamente la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela, aunque en los últimos días al ser cuestionado por la prensa al respecto se ha negado a confirmar o descartar el despliegue de tropas en tierra.

Aun así, en una entrevista esta semana con 'Politico', el mandatario estadounidense señaló que los días de Maduro en el poder "están contados".

Esta es la primera incautación de un cargamento de petróleo venezolano en medio de las sanciones estadounidenses vigentes desde 2019. También es la primera acción conocida de la administración Trump contra un petrolero relacionado con Venezuela desde que ordenó un refuerzo militar masivo en la región.