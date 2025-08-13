Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Extorsión, inseguridad y caída de ventas golpean a miles de bodegas: la propuesta de la Asociación de Bodegueros

Asociación de Bodegueros pide formalización gradual para pequeños negocios
Asociación de Bodegueros pide formalización gradual para pequeños negocios | Fuente: Andina
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

En el Día Nacional del Bodeguero, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, alertó sobre la crisis del sector: caída en ventas, extorsiones a 5,000 locales, alta informalidad y trabas costosas.

En el marco del Día Nacional del Bodeguero, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, conversó con Economía Para Todos por RPP y dio a conocer la situación que atraviesa este sector económico. 

El presidente de la asociación informó que las ventas "no están yendo muy bien" y que la inseguridad ciudadana está afectando seriamente al gremio. Un problema alarmante es la extorsión: "Hasta el momento dentro de nuestro gremio han sido extorsionados un promedio de 5,000 bodegas y hasta la fecha han cerrado casi 1,000".

Para combatir la extorsión, la Asociación de Bodegueros ha creado, en colaboración con el Ministerio del Interior, un "manual anti-extorsión". Este manual busca informar a los bodegueros sobre los procedimientos correctos para denunciar en las comisarías, ello debido al miedo de los afectados a represalias.

Asimismo, Choy enfatizó la importancia de la protección de datos personales en las denuncias para generar confianza y evitar que los extorsionadores actúen contra quienes los denuncian.

Barreras a la formalidad y la propuesta de una "escalera"

Otro gran reto en el sector es la informalidad, un tema "muy álgido" en el país. Choy explicó que los niveles de acceso a la formalidad son "demasiado altos" para los pequeños negocios. Puso como ejemplo el requisito municipal de un pozo a tierra, que puede costar más de S/ 2,000, mientras que una bodega podría tener solo S/ 1,000 de capital.

"Acá lo que buscamos es ver la posibilidad de hacer un tema de formalización gradual en donde no cueste mucho el ser formal," afirmó Choy. Esta "escalera" de formalización permitiría a los bodegueros cumplir gradualmente con los requisitos, evitando además la "extorsión" de "malos inspectores".

El rol de la mujer y la visión de los bodegueros

Andrés Choy también resaltó el papel fundamental de las mujeres en el sector: "en nuestro gremio la mayor cantidad son mujeres". Aunque los negocios son familiares y se turnan entre esposos e hijos, la bodeguera es quien "lidera".

Además, definió a los bodegueros como el "termómetro de la población", pues conocen de primera mano las necesidades y patrones de compra de sus clientes.

Finalmente, Choy dejó claro que la asociación prefiere trabajar en conjunto con las autoridades para encontrar soluciones, en lugar de unirse a paros que suelen tener motivaciones políticas. Esta postura busca una colaboración activa para mejorar las condiciones del sector.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
ABP Bodegas Asociación de Bodegueros del Perú Día Nacional del Bodeguero extorsion informalidad

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA