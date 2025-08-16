San Martín de Porres: asesinan a ciudadano colombiano y hieren a su hermana en restaurante

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra investigando un crimen ocurrido en el distrito limeño de San Martín de Porres, donde un ciudadano colombiano fue asesinado de varios disparos y su hermana resultara herida al interior de un restaurante.

El hecho ocurrió en la cuadra 30 de la avenida Universitaria, dentro del local ‘El rinconcito colombiano’.

Testigos relataron que dos sujetos armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra estas dos personas.

Los atacantes realizaron más de 30 disparos, provocando la muerte inmediata del hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada.

Mientras que su hermana, quien resultó con heridas de gravedad, fue trasladada al Hospital Cayetano Heredia, donde viene siendo atendida.

Los agresores escaparon rápidamente del lugar a bordo de dos motos, en las que los esperaban otros dos cómplices.

Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para iniciar las pesquisas correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer el crimen.