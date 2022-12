Zulema Tomas exhortó a los manifestantes a dejar pasar las ambulancias. | Fuente: AFP

La doctora Zulema Tomas, directora del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, confirmó la muerte de un bebé que necesitaba ser operado de urgencia debido a una cardiopatía congénita.

En La Rotativa del Aire, la exministra indicó que el menor era trasladado en una ambulancia desde Huancavelica hasta Lima, para ser intervenido en el citado hospital. Sin embargo, debido a los bloqueos de carreteras, su traslado se demoró en demasía, por lo que falleció a la altura de Chincha.

“Lo aceptamos porque se tiene que operar dentro del mes de nacido y, lamentablemente, ayer en la madrugada ha fallecido en Chincha. No pudo tolerar, son niños que necesitan ser operados de emergencia y no ha tolerado, no podía”, manifestó.

“Nos ha dolido a todo el personal de salud, a los que laboramos, porque los que hemos estado en pandemia”, agregó.

Zulema Tomas rechazó los actos de violencia que se han registrado durante los bloqueos de carreteras, como el ocurrido contra ambulancias que trasladaban pacientes hacia la capital.

“Gracias a la ministra de Salud, hemos podido hacer puentes aéreos. Los tres primeros (niños) que debieron llegar el lunes, llegaron después de 14 horas, con las ambulancias apedreadas”, comentó.

Menor herida

La funcionaria informó que esta tarde llegará a la capital, vía puente aéreo, una adolescente de 13 años que resultó herida de bala durante las manifestaciones en Ayacucho.

Zulema Tomas indicó que la menor tiene un impacto de bala en el abdomen, con compromiso en su columna, por lo que su estado de salud es de pronóstico reservado.



